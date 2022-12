L’Université des Premières Nations du Canada a son premier diplômé en journalisme

C'est chouette qu'on parle d'être le seul diplômé, c'est chouette. C'était définitivement un accomplissement, mais je n'en ai pas fini avec l'université , a promis celui qui vit avec une mobilité réduite.

Cole Cappo vit à 45 minutes de Regina et, lorsque les cours se déroulent en personne, il a plus de mal à se rendre à l'université en raison de son fauteuil roulant et de la distance qu'il doit parcourir.

Je veux partager le point de vue des Premières Nations, celui d'un jeune homme qui a grandi et a été élevé dans une réserve [communauté autochtone]. C'est ce que j'essaie d'apporter , a-t-il affirmé.

Pendant la pandémie de la COVID-19, les cours à distance l'ont aidé à obtenir ce certificat. Aussi, le soutien de sa famille ainsi que de la professeure associée du programme, Shannon Avison, de l'Université des Premières Nations du Canada, lui ont également été utiles.

J'ai eu en effet du soutien de ma famille et de mes amis qui prennent soin de moi et me soutiennent, c'est comme ça que je réussis à aller à l'école. Avec ma famille et mes amis , a informé M. Cappo.

Selon la professeure associée, Shannon Avison, la curiosité sincère de Cole Cappo est l'une des qualités qui feront de lui un bon journaliste et un bon intervieweur.

Le programme de certificat suivi par M. Cappo est un tremplin vers l'obtention d'un diplôme et éventuellement d'un grade, indique celle qui enseigne à l'Université des Premières Nations du Canada.

Au début du mois, la Faculté de journalisme de l'Université de Regina a annoncé qu'elle suspendait les inscriptions pour le prochain semestre d'automne.

L'annonce de l'école de journalisme ouvre en quelque sorte une opportunité pour nous , a ajouté Shannon Avison.

À l'avenir, elle espère voir la création d’un programme de baccalauréat au sein de l'Université des Premières Nations du Canada afin que davantage de journalistes en herbe puissent y apprendre le journalisme en milieu autochtone.

Shannon Avison a déclaré que des cours sur la radio communautaire autochtone, le journalisme d'investigation collaboratif et le contenu numérique autochtone seront également proposés par ce programme d’Arts de la communication autochtone

Les étudiants en préjournalisme qui voulaient aller à la Faculté de journalisme à l'automne, ils peuvent suivre nos cours, les cours de l'Université des Premières Nations sont ouverts à tous.

Avec les informations de Jennifer Francis