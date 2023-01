Des artistes saskatchewanaises souhaitent rendre l’industrie du tatouage plus inclusive

Les artistes féminines et les personnes non binaires de la Saskatchewan souhaitent transformer l'industrie locale du tatouage pour la rendre plus inclusive.

Selon les artisans du tatouage, cette industrie a toujours été exclusive et patriarcale, dominée par les hommes. C’est la raison pour laquelle le harcèlement et les comportements inappropriés sont devenus omniprésents.

L'endroit où j'ai commencé ce métier était certainement le plus sale et sombre et il était beaucoup plus intimidant. J'ai constaté que beaucoup de gens ne se sentaient pas à l'aise dans cet endroit , se remémore Penny (Pain) Desborough, une artiste de tatouage qui a ouvert son magasin, Painfully Pretty Tattoos, à Saskatoon, en 2021.

Penny (Pain) Desborough travaille sur le tatouage de sa mère. Il s'agit d'une chouette effraie noire et grise, avec des herbes de protection et une roue du zodiaque. Photo : Radio-Canada / Kendall Latimer

Le tatouage est un travail si délicat dans lequel vous vous investissez, donc il est très important pour nous que les gens se sentent à l'aise , explique l’artiste de tatouage qui collabore avec un groupe varié d'artistes et de propriétaires pour créer leur propre environnement, tout en offrant des espaces inclusifs à des clients tout aussi diversifiés.

D’après elle, au sein de l'industrie, des comportements inappropriés ont été signalés, tant de la part des artistes que des clients.

« Un territoire tellement facile pour un prédateur. » — Une citation de Penny (Pain) Desborough, artiste de tatouage

Cependant, selon sa collègue Nicole (Devious Nik) Boczula, une autre artiste de tatouage chez Painfully Pretty Tatttoos, la perspective de l’industrie du tatouage a connu un changement avec l'arrivée des artistes féminines, des artistes non binaires et des artistes queers dans cet univers.

La perspective de l’industrie du tatouage a connu un changement avec l'arrivée des artistes féminines, des artistes non binaires et des artistes queers dans le milieu, selon Nicole (Devious Nik) Boczula. Photo : Radio-Canada / Kendall Latimer

Pour elle, Painfully Pretty Tatttoos est une version évoluée d'une industrie établie majoritairement par les hommes.

Cela a commencé avec les criminels, les marins, les motards, je veux dire Des domaines de la société plutôt machisteS , indique Nicole (Devious Nik) Boczula.

Ce n'est pas une industrie pour toi

De son côté, Dominika (Domi Inks) Janowczyk est copropriétaire de Boo Radley Tattoos à Regina et du nouveau Mockingbird Tattoos à Calgary.

À l’époque, quand je cherchais un endroit pour apprendre ce métier, j’ai connu quelques tatoueurs, majoritairement les hommes blancs cisgenres qui appartiennent à la vieille école, et qui me disaient que ce n'est pas une industrie pour moi , évoque Dominika (Domi Inks) Janowczyk soulignant que ses deux magasins donnent la priorité à l'embauche de femmes et de personnes homosexuelles, qui, selon elle, sont antiracistes et positives sur le plan corporel.

Dominika (Domi Inks) Janowczyk est copropriétaire de Boo Radley Tattoos à Regina et du nouveau Mockingbird Tattoos à Calgary. Photo : Scott Goodwill

Pour elle, la communication entre l’artiste de tatouage et les clients doit être la priorité, car elle pense qu’il y a encore beaucoup de tatoueurs qui abusent des limites de leurs clients.

L'inclusivité, c'est notre responsabilité

C’est également la mission de Haley Gardiner, propriétaire de Honey Bee Tattoo Collective à Saskatoon, qui essaie de défendre l'inclusion et l'accessibilité en choisissant son espace pour son atmosphère accueillante et son accès à un ascenseur.

Haley Gardiner a ouvert Honey Bee Tattoo Collective à Saskatoon en 2020. Photo : Radio-Canada / Kendall Latimer

J'ai atteint un point où j'ai envisagé de quitter l'industrie parce que je ne sentais tout simplement pas qu'il y avait une place pour moi , déclare Haley Gardiner, qui a persévéré pour ouvrir son propre magasin de tatouage en 2020.

« C'est notre responsabilité de faire en sorte que cette industrie soit accueillante pour tout le monde. » — Une citation de Haley Gardiner, propriétaire de Honey Bee Tattoo Collective

Des mouvements ont eu lieu à travers le Canada pour dénoncer la violence et le harcèlement dans l'industrie du tatouage.

En 2020, le milieu du tatouage de Regina a fait l'objet d'un examen minutieux. De sérieuses allégations de harcèlement et de violence ont été publiées sur un compte Instagram dédié au partage d'histoires anonymes de violence sexuelle. Les clients ont demandé des comptes, tandis que les artistes ont offert leur soutien à ceux qui disaient avoir été violés en se faisant encrer.

Avec les informations de Kendall Latimer