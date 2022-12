Regard sur 2022 : Michel Laplante et le baseball pour tous

Bruno Savard : Michel Laplante, bonjour! Merci de m'accueillir dans ce dôme qui est plus gros qu'on penserait.

Michel Laplante : C'est quand même 55 000 pieds carrés avec 75 pieds à la hauteur, donc c'est plaisant. Les joueurs peuvent frapper dans les murs, un peu partout, ça change rien. Depuis l'automne 2017.

Q : Ça fonctionne, les Capitales! Est-ce que je peux me permettre de dire que c'est une histoire à succès, les Capitales de Québec?

R : Oui, dans un sens, oui. Évidemment qu'au niveau économique, ç'a été beaucoup de travail pour en faire un succès. C'est quand même notre 22e saison. C'est le signal qu'on a eu même l'an dernier, sous le nom d'Équipe Québec, et cette année avec les assistances qu'on a eues. On le sentait depuis 2018-19 qu'on fait partie des meubles. Ça fait des années qu'on est ici. C'est vraiment chaleureux, le support qu'on a des gens de la grande région de Québec.

Le stade Canac, c'est pas seulement les Capitales de Québec. Sur le nombre d'heures qu'il y a dans une saison, les Capitales en prennent à peu près 450 sur 3800 heures d'utilisation. On est rendu que les Capitales de Québec représentent 12 % des utilisateurs parce qu'il y a le programme sport-études. Si vous venez dans le dôme la semaine, ça se peut que le lundi, mardi, mercredi, ce soit du soccer; le dimanche du ultimate frisbee. Il y a du softball, des cours de baseball académie... Donc, c'est un tout, harmonisé avec tous les groupes d'âge.

Chacun doit redonner au suivant, autant les anciens des Capitales qui viennent donner un coup de main, que les jeunes du sport-études qui nous aident à monter le dôme. Parce qu'ils donnent un coup de main pour monter le dôme, s'ils voient un morceau de papier par terre, ils le ramassent, parce qu'ils ont l'impression que le terrain est à eux.

Michel Laplante en entrevue avec Bruno Savard Photo : Radio-Canada

Q : Est-ce que c'est ça, l'appartenance? Au-delà du logo des Capitales, ces jeunes-là, ont l'impression qu'ils font partie de la famille...

R : Complètement. Je pense qu'on l'a vu avec la pandémie.

Si on veut une société de demain en santé, qui va mieux passer à travers des obstacles, ça prend des jeunes en santé. Je salue la façon que les entraîneurs ont de s'impliquer dans le programme, comment on veut que ça bouge. C'est très, très, très dynamique.

Q : Est-ce qu'il y a assez de sport dans la vie de nos jeunes?

R : Moi, c'est sûr que je vais dire non. Après ça, j'ai l'impression que par ces activités-là, on active le corps, mais mentalement, ce que ça libère, le bien que ça fait.

Q : De notre époque à aujourd'hui, on est passé à des cours d'éducation physique quotidiens à deux cours par cycle de neuf jours. Ç'a arrêté où, ça?

R : On a vraiment à se poser des questions là-dessus, encore plus en 2022.

Q : Pour arriver à faire bouger les jeunes, comme vous le faites ici, avec les Capitales, ça prend ça. Ça prend des équipements.

R : Je pense qu'on doit renouveler les infrastructures, mais en même temps, il y a un surencadrement. Juste les laisser jouer sans arbitre. Comme on faisait quand on restait après l'école. On s'obstinait, on se refaisait des règlements. Juste ce débat-là qu'on avait autour du sport est tellement formateur.

Aujourd'hui, il faut que quelqu'un intervienne : Heille! On ne crie pas! On baisse le ton. Il y a quelqu'un qui vient tout de suite intervenir pour que ce soit réglementé. Je pense qu'on perd un peu l'essence même qu'on veut qu'ils soient créatifs. Pis quand on ne les encadre pas, on leur dit : Ben oui, pourquoi vous allez pas jouer dehors? Parce qu'ils ne sont plus habitués de le faire par eux-mêmes. On peut-tu les laisser respirer un peu et s'amuser?

Le baseball, un sport abordable pour la population Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Q : Parlant de respirer... On va probablement se retrouver, il y a des gens qui osent pas le prononcer, le mot en R : récession. Or, ça fait du bien de s'aérer l'esprit et d'avoir du divertissement. Mais ça coûte cher, du divertissement. Les Capitales, vous avez comme une vision différente...

R : Les stades de baseball en Amérique ont beaucoup été construits dans les quartiers industriels. Les Yankees de New York sont dans le Bronx. Regardez où le Wrigley Field est à Chicago. C'était ça l'idée y'a une centaine d'années.

« Dans une situation où il pourrait arriver une récession, c'est abordable. Quand tu viens au stade, on a cette volonté de le garder abordable. Dans tout! Les concessions, c'est la même chose. Je pense que les gens ont compris que c'est sans prétention. Pas besoin d'être un amateur de baseball. C'est accessible si je viens avec la famille et c'est pour ça qu'on va le garder. » — Une citation de Michel Laplante, président des Capitales de Québec

Q : Michel, une résolution que Québec ou que la région devrait prendre pour 2023? Quelle résolution collective qu'on prend?

R : Je peux vraiment tout demander? Je suis un maniaque des patinoires extérieures! Ça me fait suer, que mes chums de Toronto et de Montréal jouent au hockey dehors avant moi à Québec, un p'tit gars de Val-d'Or, parce qu'on n'a pas de patinoire réfrigérée extérieure. J'aimerais donc que, d'ici les quatre ou cinq prochaines années, on ait 6, 7 ou 8 patinoires réfrigérées, qu'on puisse aller jouer le soir, une fin de semaine, une gang de chums, dehors. Ça, ce serait wow!

Q : Pas d'arbitre!

R : Pas d'arbitre!