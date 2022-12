Conduite avec facultés affaiblies : une hausse marquée à Fredericton

Le temps des Fêtes ravive de bons et de mauvais souvenirs au chef de la police de Fredericton, Martin Gaudet, qui compte 28 ans d’expérience professionnelle.

Les campagnes de sensibilisation contre la conduite avec facultés affaiblies lui ont rappelé les moments difficiles vécus quand il a dû informer des familles du décès d’un proche lors d’accidents de la route.

Les policiers, les pompiers et les ambulanciers vont sur ces lieux. Vous ne pouvez pas oublier ce que vous voyez et sentez, et vous devez dire aux familles que leur être cher ne rentrera pas à la maison , explique M. Gaudet.

C’est réel et permanent , ajoute-t-il.

C’est pourquoi le chef de la police dit qu’il est frustrant de constater que le nombre d’infractions pour conduite avec facultés affaiblies en 2022 est le plus élevé en quatre ans.

La police municipale a arrêté 199 personnes pour cette raison en date du 16 décembre, contre 166 en 2021. C’est une hausse de 20 % en un an.

La tendance va dans la mauvaise direction , affirme M. Gaudet. Il note qu’il y a eu 127 arrestations du genre en 2020, au début de la pandémie de COVID-19, et 162 en 2019 avant la pandémie.

À Saint-Jean, selon la police de cette municipalité, le nombre d’infractions de ce genre est resté relativement stable. Il y en a eu 80 en 2020 jusqu’au 30 novembre alors qu’il y en a eu 86 en 2021. Il y en avait eu 67 en 2020 et 103 en 2019.

Il est possible qu’il y en ait moins en 2020 à cause de facteurs liés à la pandémie de COVID-19, dont la fermeture de bars et de restaurants , avance le sergent-chef Sean Rocca.

Les données de la GRC

La Gendarmerie royale du Canada n’est pas encore en mesure de présenter ses données de 2022 en la matière. Elles figureront dans le rapport annuel qui sera publié plus tard en 2023, explique le caporal Hans Ouellette.

La GRC a signalé en 2021 une baisse de 29 % de ces infractions (de 3096 à 2193). En 2020, elle a fait état d’une baisse de 1,7 % comparativement aux 3194 infractions constatées en 2019.

Le caporal Hans Ouellette est porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick. Photo : GRC

Ces baisses sont encourageantes, mais elles ne suffisent pas pour établir une tendance parce que plusieurs facteurs peuvent exercer une influence d’une année à l’autre, par exemple s’il y a plus ou moins de patrouilles routières ou plus ou moins d’automobilistes sur les routes, explique Hans Ouellette.

Une autre donnée de la GRC est particulièrement éloquente. Jusqu’à 21 personnes ont perdu la vie en 2021 lors d’accidents de la route liés à de l’alcool ou de la drogue au volant dans le territoire qu’elle dessert, rapporte M. Ouellette.

« Trop de gens meurent sur nos routes et, vous savez, trop de familles sont affectées. » — Une citation de Caporal Hans Ouellette, porte-parole de GRC au Nouveau-Brunswick

Il s’agit selon lui de la principale cause criminelle de décès sur les routes de la province.

Des familles bouleversées à jamais

Martin Gaudet cherche à comprendre pourquoi des gens continuent de courir de pareils risques. Toute personne qui conduit avec facultés affaiblies risque de se blesser, de causer des blessures à autrui, de mourir ou de causer la mort d’autrui, explique-t-il.

Les autorités peuvent saisir leur véhicule, suspendre leur permis de conduire, leur ordonner de payer de fortes amendes ou les condamner à passer des années en prison.

« Et bien sûr, si vous tuez quelqu’un, vous ruinez des vies et une famille à jamais. » — Une citation de Martin Gaudet, chef de la police de Fredericton

Martin Gaudet ajoute qu’il n’y aucune raison de conduire avec facultés affaiblies. Les gens peuvent toujours prévoir un conducteur désigné, appeler un taxi, passer la nuit ailleurs que chez eux ou ne pas consommer de drogue ou d’alcool avant de conduire.

La sécurité est la responsabilité de chacun , souligne M. Gaudet.

Le chef de police de Fredericton Martin Gaudet Photo : Radio-Canada / Shane Fowler

Des jeunes dans la majorité des cas

Les campagnes de sensibilisation à Fredericton s’adressent particulièrement aux jeunes hommes parce qu’ils constituent la majorité des cas de conduite avec facultés affaiblies.

Parmi les 560 infractions notées à Fredericton de 2019 à 2022 et pour lesquelles le sexe de la personne était précisé, les hommes dans la vingtaine (142) et dans la trentaine (135) constituaient à eux seuls environ la moitié des cas.

C’est le public qu’il faut particulièrement sensibiliser, indique Martin Gaudet.

Les hommes en général constituaient plus de trois quarts des cas de conduite avec facultés affaiblies (432).Quant aux 128 femmes qui ont commis ces infractions, 51 étaient âgées dans la vingtaine et 35 dans la trentaine. Les jeunes constituaient environ 67 % des cas chez les femmes.

À Saint-Jean, selon Sean Rocca, les hommes constituaient 77 % des cas de conduite avec facultés affaiblies, en moyenne, en 2022 et en 2021. Plus d’un quart des cas faisaient partie de la tranche d’âge de 26 à 35 ans. Les automobilistes de 36 à 45 ans et ceux de 46 à 55 ans constituaient respectivement 21 % des cas.