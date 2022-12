3,1 G$ de surplus budgétaire en 2021 pour les municipalités de la C.-B.

Cela inclut un surplus de 538 M$ pour Vancouver, 305 M$ pour Surrey et 432 M$ pour Burnaby, qui a les plus grandes réserves financières de la province, avec 1,9 G$ en actifs financiers nets.

Nous sommes chanceux d'être dans une bonne situation , explique le maire de Burnaby, Mike Hurley. « C'est grâce à ceux qui sont passés avant nous, il y a de ça de nombreuses années, et qui ont créé une bonne base à partir de laquelle nous travaillons. »

Le maire nuance néanmoins ce montant, car une partie de cette réserve se réduira dans les années à venir, alors que le conseil municipal a voté en 2022 des dépenses de 504 M$ pour remplacer plusieurs piscines et centres récréatifs tout en construisant de nouvelles installations.

Burnaby est l'une des 19 municipalités de la province à ne pas avoir de dette, et le maire assure avoir l'intention de garder ce cap. Depuis 2017, les municipalités de la province ont collectivement, chaque année, accumulé un surplus budgétaire qui dépasse 2 G$.

Prudence et dette non autorisée

Les raisons de cette culture de prudence financière municipale en Colombie-Britannique sont multiples. L’une d'entre elles est le fait que les municipalités ne sont pas légalement autorisées à s’endetter dans le cadre de leur budget de fonctionnement annuel.

Un autre facteur clé, qui ne concerne pas Vancouver et Surrey, est que la plupart des Villes évitent de contracter des dettes importantes pour les immobilisations, en partie car plusieurs communautés ont eu de grosses difficultés financières dans les années 80 et 90.

Il faut que vous soyez très prudent , dit le maire de Delta George Harvie, qui a été directeur municipal de Delta pendant deux décennies avant d'entrer en fonction. En 2021, la Municipalité a eu un surplus de 31,1 M$, et a seulement 313 328 $ de dette totale autorisée.

Les surplus sont intéressants, mais quand on les considère comme un pourcentage de notre budget de fonctionnement global, ce n'est pas tant que ça , déclare-t-il.

Outre le fait de garder des réserves pour les futures dépenses d’infrastructures, de nombreuses municipalités utilisent leurs excédents pour créer des fonds de stabilisation qui peuvent réduire le taux d'augmentation des impôts pendant des exercices financiers plus difficiles.

Chaque Ville est dans un processus difficile. Je pense que cette année a été particulièrement difficile à cause de l'inflation , explique le maire de Richmond Malcolm Brodie. La Municipalité prévoit d’augmenter la taxe foncière de 5,89 % en 2023, mais l'augmentation aurait été de 6,5 % si Richmond n'avait pas puisé dans ses réserves. Le but, explique le maire, est de limiter l’augmentation autant que possible par rapport à l’augmentation du coût de la vie.

Mike Hurley assure quant à lui que la marge de manœuvre est mince, alors que les municipalités ressentent davantage de pression pour financer des services, notamment en matière de logement et de garde d'enfants, qu’elles n'avaient pas l'habitude de prendre en charge.

Avec les informations de Justin McElroy