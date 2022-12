De la pluie pour le jour de l’An : la Sécurité publique prête pour le redoux

Le Québec défoncera sans doute l’année sous la pluie. Dès vendredi, les températures dans le sud de la province remonteront au-dessus du point de congélation et y demeureront jusqu’en 2023.

On s’attend à de la pluie, même la nuit. Ce n’est pas du jamais vu, mais oui c’est anormal pour ce temps-ci de l’année. Les nuits devraient plutôt être autour de -15 et -20 , relate le météorologue d'Environnement Canada Simon Legault.

C’est à partir du 1er janvier qu’il pourrait y avoir un retour du temps froid et un changement vers la neige, sans nécessairement laisser beaucoup d’accumulations.

Pour l’instant, on ne s’attend pas à ce qu’il y ait une catastrophe , rassure Joshua Ménard-Suarez, porte-parole pour le ministère de la Sécurité publique.

Peut-être pas de verglas

Il affirme que le ministère est déjà en lien avec tous les acteurs gouvernementaux et les municipalités. On assure aussi une veille en continu 24/7 de l’ensemble du territoire. On est prêt , souligne le porte-parole.

Selon les différents scénarios envisagés, il pourrait y avoir un mélange de pluie et de neige par endroit, ce qui pourrait être favorable à du verglas. Il n’y a pas d’alerte qui a été émise par Environnement Canada à cet égard-là , prévient tout de même le porte-parole.

Beaucoup d’incertitudes persistent quant à la trajectoire du système et aux quantités de précipitations attendues. Soyez prudents et prévoyez vos déplacements en fonction des conditions routières , avertit Joshua Ménard-Suarez.

Il rappelle par ailleurs qu’en attendant la pluie, c’est le bon moment pour déneiger sa toiture s’il y a une accumulation importante de neige pour éviter qu'elle gèle après la pluie.

Avec les informations de Magalie Masson et Christiane Latortue