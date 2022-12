Le tournoi À Bout de souffle reprend du service à Amos

Le tournoi de hockey À Bout de souffle de l’Académie des Forestiers est de retour sur les deux glaces du Complexe sportif d'Amos cette semaine, après avoir dû faire relâche en 2020 et en 2021 à cause de la pandémie de COVID-19.

L’événement, qui se déroule sur deux jours, soit hier et aujourd'hui (jeudi), rassemble environ 200 joueurs d'âge adulte répartis dans 33 équipes. Ce tournoi sert à amasser des fonds pour l'Académie des Forestiers, l'organisation qui chapeaute les équipes régionales pee-wee et bantam évoluant au sein de la Ligue de hockey d’excellence du Québec.

Nicolas Dionne, entraîneur adjoint chez les Forestiers, se réjouit d’observer les jeunes de l'Académie qui travaillent à la logistique du tournoi, par exemple au chronométrage, à la musique, à la compilation des résultats, etc.

C'est surtout l'apport des joueurs. C'est un projet de financement pour eux. Ils entrent en contact avec les gens. Voir la relation entre les joueurs et les personnes qui viennent voir le tournoi, puis avec ceux qui jouent également, c'est vraiment le fun pour eux et ça leur fait vivre une expérience en même temps , souligne-t-il.

Les dernières éditions du tournoi auraient permis, sauf erreur, de récolter autour de 10 000 $, mais il était encore un peu tôt, au moment de l'entrevue, pour avancer un montant concernant l'édition 2022. Nicolas Dionne indique que l'argent amassé servira notamment au transports des joueurs, à la nourriture sur la route et à l'équipement de leur gymnase.

Un feu roulant de matchs

Le tournoi À Bout de souffle donne lieu à un feu roulant de matchs, des mini-matchs de 14 minutes à 4 contre 4.

Il y a cinq joueurs par équipe, donc un seul changement. Chaque équipe joue quatre ou cinq matchs durant le tournoi, certaines six ou sept avec les rondes éliminatoires, signale Nicolas Dionne. C'est quand même une activité le fun à voir, surtout les finales, qui commencent vers 16h, avec du niveau de jeu un peu plus relevé. Ça fait des bons matchs. On lance donc l'invitation à tous de venir encourager et donner pour les jeunes de l'Académie des Forestiers.

- Avec la collaboration de Dominic Chamberland