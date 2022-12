Les grands disparus technos de 2022

Tout comme les êtres humains, la technologie a son propre cycle de vie. Parfois, sa longévité défie tous les pronostics, et d’autres fois, elle disparaît subitement alors qu’on aurait aimé qu’elle ne nous quitte jamais. Voici sept logiciels, appareils, sites ou jeux vidéo qui sont passés à la trappe en 2022.

Internet Explorer

Le 15 juin 2022 a marqué la date de mort officielle du mal-aimé Internet Explorer. Le navigateur a été lancé il y a 27 ans par Microsoft, et a longtemps été parmi les plus utilisés sur la toile, aux côtés de Safari et de Chrome.

Internet Explorer est devenu au fil des ans la risée des spécialistes en cybersécurité. Photo : Microsoft

Microsoft invite désormais les gens à surfer sur le web avec son navigateur Edge, qui n’arrive pas à la cheville de son prédécesseur en termes de popularité. En juin, seulement 4% des internautes avaient adopté Edge.

Google Hangouts

Le système de messagerie de Google, qui a accompagné plusieurs travailleurs et travailleuses durant la pandémie, a tiré sa révérence en juin 2022 pour laisser la place à son grand frère : Google Chat.

Google Hangouts a été remplacé par Google Chat cet automne. Photo : Google

Les plus tenaces ont pu utiliser l’interface web de Hangouts jusqu’à la fin du mois de novembre, avant qu’il ne soit entièrement retiré des plateformes de Google.

Le nouveau service, Chat, se veut plus moderne et propose davantage de fonctionnalités, selon Google.

Google Stadia

Le géant du web n’a pas seulement débranché Hangouts en 2022. Stadia, le service de jeux vidéo en nuage (cloud gaming) lancé en 2019, est aussi passé sous le couperet de Google.

Les joueurs et les joueuses qui avaient souscrit au service sont toujours en train de se faire rembourser pour tous les jeux et contenus achetés sur la boutique Stadia, une promesse qu’avait faite le vice-président lors de l’annonce du débranchement de la plateforme cet automne.

La Montréalaise Jade Raymond, était vice-présidente et directrice de Jeux et divertissement Stadia. Photo : Getty Images / Justin Sullivan

Rappelons que le premier studio de jeux vidéo de la marque avait élu domicile à Montréal, et a été piloté par la Montréalaise Jade Raymond, avant sa fermeture en 2021.

L’arrêt de mort officiel de Google Stadia est prévu le 18 janvier 2023

L’iPhone mini

Apple avait conquis le cœur de plusieurs de ses fans aux petites mains avec l’iPhone mini, dont la première version est sortie en 2020 avec la 12e génération du téléphone intelligent de la marque à la pomme.

L'iPhone 12 mini est doté d'un écran de 5,4 pouces. Photo : Capture d'écran prise de YouTube.

Si la mouture mini de l’appareil a été renouvelée pour la 13e génération, elle brillait par son absence lors du dévoilement de la 14e en septembre 2022.

Les ventes de l’iPhone mini n’étaient pas à la hauteur des attentes du géant à la pomme, qui a vendu beaucoup plus de téléphones intelligents à gros écrans ces dernières années, selon le site spécialisé Mashable.

Les téléphones BlackBerry

L’un des grands disparus de 2022 est certainement le téléphone BlackBerry. Son fabricant, l’entreprise canadienne Research in Motion (RIM), a annoncé au début de l’année que tous les BlackBerry qui utilisent son système d’exploitation, mis à jour pour la dernière fois en 2013, allaient être mis hors service le 4 janvier 2022.

Travailler de partout, et en tout temps, directement sur son téléphone. Ce qui semble aujourd'hui une évidence était loin de l'être en 1999, que la compagnie canadienne Research in Motion a lancé sur le marché le premier téléphone BlackBerry. Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Depuis cette date, leurs propriétaires ne peuvent plus téléphoner, ni recevoir de messages, ni naviguer sur le web, ni même composer le 911.

Les BlackBerry fonctionnant avec le système d’exploitation Android ont toutefois été épargnés par ce grand débranchement. Des téléphones de la marque pourraient donc toujours être en circulation.

Le premier téléphone BlackBerry a vu le jour en 1999. Équipé d’un clavier miniature, d’un accès Internet et d’une boîte courriel, l’appareil a révolutionné le monde du travail à l’époque.

Miniclip.com

Le site de minijeux en ligne Miniclip.com, lancé en 2001, n’est pas entièrement mort, maisil n’existe plus de la même manière que les trentenaires d’aujourd’hui l’ont connu.

En effet, depuis cet automne, il n’affiche plus que deux jeux : 8 Ball Pool et Agar.io. Les autres titres ont migré au cours des dernières années vers des applications mobiles ou encore sur les sites web respectifs de leur développeur.

Le monde virtuel «Club Penguin» a connu un grand succès sur le site Miniclip.com. Photo : Miniclip.com

Miniclip.com s’est aussi transformé en vitrine sur laquelle on peut consulter des nouveautés sur ses jeux mobiles et d’autres informations sur l’entreprise.

Le grand débranchement de Flash, survenu en janvier 2021, a également eu son rôle à jouer dans la nouvelle vocation de ce site qui a bercé toute une génération de jeunes dans les années 2000.

Overwatch

Le 2 octobre 2022, Activision-Blizzard a procédé au débranchement de son jeu vidéo de tir à succès Overwatch… pour laisser place à sa suite, Overwatch 2, le 4 octobre 2022.

«Overwatch» est un jeu de tir à la première personne lancé en 2016. Photo : Blizzard Entertainment

Pendant deux jours, les adeptes du titre n’ont pu y lancer de parties en ligne. L’attente s’est prolongée quelques jours puisque le logiciel a été la cible d’une « attaque DDoS massive », qui empêchait les joueurs et joueuses de se connecter aux serveurs, selon le développeur.

Une attaque de ce genre vise à submerger un réseau de serveurs avec une vague de trafic afin de le perturber. Des personnes ont indiqué au site spécialisé Tech Radar avoir été placées en file d'attente pendant quatre heures, avec quelque 50 000 autres joueurs et joueuses. D’autres ont même été déconnectées du site une fois l’attente achevée.

Overwatch 2 sera finalement disponible en octobre prochain Photo : Activision Blizzard

Activision-Blizzard avait d’abord affirmé vouloir faire coexister les deux titres avant de revenir sur sa promesse. Overwatch 2 a notamment mis fin aux coffres à butins (loot box), critiqués pour leur mécanique semblable aux jeux de hasard et d’argent.