Nouveau vote sur les cotisations syndicales pour les auteurs et les autrices du Québec

L’Union des écrivains et écrivaines du Québec (UNEQ) a convoqué ses membres à une nouvelle assemblée générale en 2023 sur le projet de cotisations syndicales liées à une première convention collective. Les pourcentages initialement annoncés, qui sont de 2,5 % des revenus pour les membres de l’UNEQ et de 5 % pour les non-membres, ont été vertement critiqués dans les dernières semaines .

Ces cotisations avaient été votées le 20 juin dernier lors d’une assemblée générale à laquelle avaient participé seulement quelques dizaines de membres, alors que son contenu changeait la donne pour l’ensemble des personnes qui publient des livres au Québec.

Plusieurs auteurs et autrices, comme Michel Jean et Geneviève Pettersen, ont depuis dénoncé le manque de communication de l’UNEQ, tout en soulevant des questions sur les pourcentages des cotisations annoncés, soit 2,5 % ou 5 % des revenus. Notons que le revenu moyen d’un auteur ou d’une autrice s’établissait à 9169 $ en 2017.

On a aussi critiqué le fait que les non-membres de l’UNEQ devaient payer le double des cotisations payées par les membres, alors que l’adhésion à l’union n’est pas obligatoire.

On compte environ 6000 membres de l’UNEQ, mais la nouvelle convention collective aura un effet sur un bassin bien plus grand d'écrivains et d'écrivaines.

Une irrégularité dans la procédure de convocation

L’UNEQ, sans se prononcer sur le fond de l’affaire, invoque une potentielle erreur de procédure pour justifier la tenue d’une nouvelle assemblée générale.

Un membre nous a sollicités par écrit la semaine dernière pour soulever une irrégularité potentielle dans la procédure de convocation à notre assemblée générale annuelle, qui s’est tenue le 20 juin 2022 , explique Suzanne Aubry, présidente de l'UNEQ, dans une lettre envoyée mercredi à ses membres.

Il soulignait le fait que l’ordre du jour, y compris la résolution sur l’instauration de cotisations syndicales, n’accompagnait pas l’avis de convocation, alors que nos statuts et règlements prévoient cette disposition.

L’UNEQ ajoute qu’après consultation avec son conseiller juridique, elle en est venue à la conclusion que cette irrégularité [...] pourrait être évoquée comme un motif d’invalidité de l’assemblée générale .

Je m’excuse sincèrement auprès des membres qui ont participé de bonne foi à l’AGA du 20 juin. Si cela n’avait été de cette erreur de procédure, leur vote aurait été valide et tout à fait conforme à nos statuts et règlements , ajoute Suzanne Aubry.

Les modalités de la nouvelle assemblée générale seront définies par le CA de l’UNEQ dans sa prochaine réunion, prévue le mardi 17 janvier 2023, et communiquées à tous ses membres par voie électronique.