Les microbrasseries de plus en plus populaires, malgré une chute des ventes de bière

Le directeur général de la microbrasserie Sleeping Giant Brewing Company de Thunder Bay, Kevin Brewer, indique que la loyauté des consommateurs de bière envers une marque particulière a évolué au fil des années.

Quand nous étions encore jeunes, il n’y avait pas d’internet. Les seules personnes qui pouvaient se permettre d’acheter de la publicité à la télévision étaient les grosses entreprises. C’est tout ce que les gens voyaient , note-t-il.

Mais aujourd’hui, la brasserie où il travaille accueille des clients qui viennent à peine d’atteindre 19 ans, l’âge légal de boire de l'alcool en Ontario.

Nous avons des clients qui viennent pour leur toute première bière. Il y a des gens de 60, 70, 80 et 90 ans [...] qui viennent savourer leur pinte par semaine ou par jour , affirme M. Brewer.

La microbrasserie Sleeping Giant est basée à Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Martine Laberge

Il existe plus de 1100 microbrasseries au Canada, selon l’Association des microbrasseries canadiennes. Sa directrice générale Christine Comeau explique que la variété des bières offertes en accroît l’attrait.

Elles sont peut-être un peu plus savoureuses, ou elles ont un goût un peu moins amer. On peut essayer quatre bières en même temps et voir ce qu’il y a de nouveau , fait-elle savoir.

« Auparavant, les bières, disons, étranges, étaient réservées aux gens qui s’identifiaient comme étant différents. Mais maintenant l’attrait des bières artisanales s’étend au grand public. Je pense que les brasseurs eux-mêmes font de la bière qui est très accessible. » — Une citation de Christine Comeau, directrice générale de l’Association des microbrasseries canadiennes

Les bières artisanales ontariennes gagnent en popularité. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Le président de l’association des microbrasseries de l’Ontario Scott Simmons, souligne que les microbrasseries représentent le secteur de la production industrielle qui s’est développé le plus rapidement en Ontario entre 2010 et 2019. La province compte environ 300 microbrasseries.

Il n’y a jamais eu d’année où le volume ou la part de marché n’a pas augmenté par rapport à l’année précédente. Et cela se passe dans un contexte où la consommation totale de bière en Ontario connaît une légère baisse ; soit parce que les gens boivent moins ou change de goût , fait savoir M. Simmons.

Selon des données de Statistique Canada  (Nouvelle fenêtre) , les ventes au détail totales de bières ont chuté de 1,4 % pendant l’année financière 2020-2021; une deuxième baisse annuelle consécutive.

En termes de quantité, les ventes de bière ont baissé de 2,3 % pour atteindre 2120 millions de litres , ce qui équivaut à 3,9 bouteilles standard de bière par semaine par personne ayant l'âge légal pour consommer de l'alcoo l.

C’est le niveau le plus bas jamais enregistré du volume de ventes de bière par personne depuis que Statistique Canada a commencé à recueillir des données sur les ventes d'alcool en 1949.

Les micro-brasseries attirent de plus en plus de clients, même si les ventes totales de bière au Canada ont chuté en 2020-2021. Photo : Radio-Canada

Selon Christine Comeau de l’Association des microbrasseries canadiennes, la baisse s’explique par des changements sociétaux.

Il y a des règles plus strictes sur l’alcool au volant. Et je crois que les gens se préoccupent davantage de leur santé , déclare-t-elle.

« Mais nous trouvons que les gens boivent plus intelligemment. Donc la bière artisanale est la boisson de la modération, mais à un prix normal. » — Une citation de Christine Comeau, directrice générale de l’Association des microbrasseries canadiennes

Mme Comeau précise également que son association n’a pas remarqué d’impact significatif de la légalisation du cannabis sur les ventes de bières artisanales.

Un élan qui se poursuivra, croient les microbrasseries

L’élan des microbrasseries se poursuit, estime Mme Comeau.

En Colombie-Britannique, par exemple, où le secteur des microbrasseries est très développé, les bières artisanales occupent 30 % du marché. Donc il y a beaucoup d’occasions de croissance et d’expansion.

Le succès des microbrasseries pousse d’ailleurs les grandes brasseries à produire elles-mêmes de la bière artisanale, note Mme Comeau. Dans certains cas, de grandes entreprises ont même fait l’acquisition de microbrasseries.

Les grandes brasseries collaborent aussi parfois avec les microbrasseries, signale Scott Simmons de l’Ontario Craft Brewers.

Il y a quelques exemples à l’échelle fédérale en ce moment où l’association des microbrasseries travaille avec les grandes brasseries sur certains enjeux qui concernent notre secteur. Nous sommes dans ce domaine ensemble et il est important pour nous tous que notre secteur se porte bien.

Avec les informations de Kris Ketonen de CBC News