Twitter perturbé par des problèmes techniques, Musk minimise la situation

Le site collaboratif de détection de pannes Downdetector.com a recensé jusqu'à environ 10 000 signalements d'utilisateurs et utilisatrices peinant à se servir de Twitter, avec un pic en fin de soirée, avant que les signalements ne s’estompent.

La panne est survenue quelques heures après qu’Elon Musk ait mentionné que le réseau devrait être plus rapide , après une opération de maintenance du serveur .

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Plus tard dans la soirée, le milliardaire a répondu à une série de gazouillis sur les problèmes techniques en disant que ça marche pour moi .

Cet accroc technique intervient toutefois à un moment sensible pour Twitter, en pleine tourmente depuis son rachat par Musk pour 44 milliards de dollars américains (60 millions de dollars canadiens) fin octobre.

L'entrepreneur a notamment licencié environ 50 % de sa masse salariale, y compris parmi les équipes s'occupant de la maintenance technique de la plateforme.

Hors des États-Unis, le nombre d’internautes incapables d'accéder au service variait de quelques centaines à plusieurs milliers.

Selon la répartition de Downdetector.com, la panne a semblé affecter principalement les personnes utilisant Twitter sur l'interface web. Environ 10 % des plaintes enregistrées par le moniteur provenaient de personnes utilisant l'application mobile pour se connecter à leur compte.