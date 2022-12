2022, année de répit pour les usagers de la traverse Matane–Côte-Nord

L’année qui se termine est l'une des meilleures pour la traverse reliant Matane, Baie-Comeau et Godbout depuis la mise en service du F.-A. Gauthier. Radio-Canada a obtenu, via la Loi sur l'accès à l'information, des documents qui démontrent que la liaison a connu sa meilleure année depuis 2017 en termes de traverses annulées.

Après plusieurs périodes de contrecourants et de vents de face pour le lien maritime, celui-ci semble avoir connu une certaine accalmie en 2022. En fait, la liaison a connu sa troisième meilleure année depuis l’arrivée du navire italien en 2015. 65 départs ont été annulés du 1er janvier au 31 octobre 2022, que ce soit en raison des bris sur le F.-A. Gauthier ou des conditions de navigation défavorables.

Il s’agit d’une bonne amélioration par rapport aux quatre dernières années, marquées par plusieurs bris et imprévus. Le F.-A. Gauthier avait notamment été retiré des eaux pendant plusieurs mois entre 2018 et 2020 après un bris majeur au niveau des propulseurs.

Pour expliquer ces 65 départs annulés en 2022, la Société des traversiers du Québec (STQ) montre du doigt les mauvaises conditions de navigation. Une quarantaine de départs ont été annulés entre les rives sud et nord du fleuve Saint-Laurent pour cette raison.

Les bris survenus sur le F.-A. Gauthier pendant l'année ont quant à eux forcé l'annulation de 16 traversées.

Parmi la quarantaine d'annulations en raison des conditions de navigation défavorables, le NM Saaremaa était le navire en service pour la moitié de celles-ci. Le bateau de relève est plus petit et plus vulnérable aux intempéries.

L'année 2022 s'est ainsi avérée plutôt calme au chapitre des traverses annulées. En entrevue avec Radio-Canada au mois de novembre, l'ex-PDG de la STQ , Stéphane Lafaut, affirmait que le F.-A. Gauthier est entré dans une nouvelle étape. Maintenant, on est dans l’optimisation du navire , avait alors déclaré M. Lafaut.

Le taux de fiabilité est au rendez-vous [...]. Il y aura toujours des circonstances où il y aura des bris , poursuivait-il.

En effet, dans son rapport annuel, la société d'État affirme que le lien maritime entre Matane et la Côte-Nord a connu un taux de réalisation des traversées de 98,9 % pour l’année financière 2021-2022. Cette proportion est par ailleurs supérieure au taux moyen des autres liaisons exploitées par la STQ , qui se situe à 91,9 %.

Le taux de réalisation des traversées prévues exclut les annulations en raison des conditions de navigation, des transports d’urgence et de l’absence de clients , bref, des facteurs qui échappent au contrôle de la STQ . Source : Société des traversiers du Québec

Stéphane Lafaut évoquait même un taux de traversées de 100 % pour l’été 2022.

La liaison ne s'est toutefois pas faite sans taches : deux bris électroniques en moins d'un mois ont forcé la STQ à annuler 7 départs, contrariant bien des utilisateurs de la traverse. Un autre problème de nature électronique avait gardé le F.-A. Gauthier à quai pendant 48 heures.

D'ailleurs, les voyageurs de Godbout devront vraisemblablement s'armer de patience avant de revoir le F.-A. Gauthier desservir leur village. La tempête qui a balayé l'est du pays à la veille de Noël a durement touché les installations au port de Godbout, qui demeure hors service jusqu'à nouvel ordre.

Au moment de publier ces lignes, la Société des traversiers du Québec n'avait pas répondu à nos demandes d'entrevue pour réagir à ce bilan de l'année.