2022, une année de soulagement pour Raif Badawi ?

Le combat continue pour Amnistie internationale afin de ramener Raif Badawi au Canada. La militante et anciennement responsable régionale d'Amnistie internationale, Mireille Elchacar , explique que l'organisme fait tout pour que le blogueur saoudien puisse rejoindre sa famille à Sherbrooke.

Raif Badawi a été libéré au mois de mars après 10 ans de prison, mais il se trouve toujours dans son pays. C'est vraiment une peine fréquente pour les militants de droits humains de les frapper d’interdiction de voyager, explique-t-elle au micro de Par ici l’info. C’est pour un peu montrer l’exemple si on veut, mais c’est aussi pour faire peur à la famille.

Selon elle, Amnistie internationale doit continuer à faire pression sur le gouvernement saoudien pour demander la libération immédiate du blogueur. C'est la suite de la campagne pour le faire libérer de son interdiction de voyager donc on continue les pressions pour cela.

Selon la linguiste Mireille Elchacar, l'Arabie saoudite ne connaît pas d'accalmie en matière de droits humains. Photo : Facebook / Mireille Elchacar

Pour Mme Elchacar, l’année 2022 aura non seulement été marquée par la sortie de prison du blogueur, mais aussi par la sortie du documentaire de Luc Côté et de Patrico Henriquez En attendant Raif. C’est un film qui fait une belle place à la communauté sherbrookoise qui s’est vraiment mobilisée pour lui et toute sa famille pendant longtemps.

Celle qui est linguiste affirme que les vigiles au centre-ville de Sherbrooke n'ont pas complètement disparu. Les sympathisants ne se retrouvent plus devant l'hôtel de ville, mais il y a des vigiles virtuelles qui sont faites. Donc quelqu'un fait un montage de toutes les photos qui lui sont envoyées de sympathisants qui demandent à ce que Raif soit réuni avec sa famille.

Raif Badawi a été emprisonné en 2012 pour avoir critiqué les autorités religieuses de son pays. Il avait notamment été condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet.