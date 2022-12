Jusqu’à l’âge de 9 ans, on n’avait pas d’électricité dans la communauté. On avait des lampes à huile et des poêles à bois dans la maison. C’est comme ça que ça l’était , explique le résident de Cap Saint-Georges, dans la péninsule de Port au Port.

« Le divertissement, c’était les contes. Je me rappelle être assis à terre et tomber endormi en écoutant les contes. » — Une citation de Mark Cormier, conteur

Dans les contes traditionnels que raconte Mark Cormier, le héros s’appelle toujours Jack, un garçon pauvre, mais capable de se débrouiller dans le monde , comme l’explique l'ancien enseignant à la retraite. Les contes pouvaient durer deux visites , ajoute-t-il.

Ces contes-là sont toujours restés avec moi. Ces mémoires-là. Quand j’ai commencé à enseigner en 1979, j’ai commencé à partager ces contes-là avec les élèves.

Une tradition orale qui disparaît

Si les contes traditionnels étaient une partie intégrale de la vie culturelle de la péninsule il y a 60 ans, ils ont presque disparu ces jours-ci.

Mark Cormier, âgé de 69 ans, croit qu’il est le dernier conteur franco-terre-neuvien de la région. Mais il garde espoir.

J’ai deux buts [quand je conte]. Premièrement, c’est de tenir l’attention des jeunes, et deuxièmement, puis j’ai toujours ça dans la tête, qu’un jour, il y a un jeune qui va continuer cette tradition-là , explique-t-il.

« C’est si important. Ça fait partie de notre culture. Je veux que ça continue, je ne veux pas que ça se perde. Et encore plus spécial, ça se fait en français! » — Une citation de Mark Cormier, conteur

À la recherche de nouveaux conteurs

Mark Cormier donne des ateliers dans les écoles francophones. Il participe à des festivals et des soirées de contes, où il se réjouit de voir les visages des jeunes pendant qu’il raconte des histoires où il y a des drames, de l’action, puis des fois ça fait peur aussi .

Anne Godin, conteuse et ancienne animatrice de Radio-Canada, a participé à une soirée de contes à Cap Saint-Georges, en novembre dernier, où elle a pu écouter plusieurs contes interprétés par Mark Cormier.

Elle reconnaît que les francophones des provinces de l'Atlantique entendent de moins en moins souvent les contes traditionnels de leurs ancêtres, mais rappelle que les gens de la péninsule de Port au Port valorisent leur culture et ont déjà dû lutter pour la préserver.

Autre fois, en Acadie, il y avait beaucoup de conteurs. C’était ça, le passe-temps. On se réunissait dans les cuisines, dans les maisons, tout le monde, le conteur racontait et il passait de village en village pour raconter , dit-elle. Il y en a plus beaucoup. Ça s’est perdu, cette tradition-là. Puis, c’est pour ça que c’est si précieux.

Mark Cormier souligne que malgré l'absence de nouveaux conteurs, il n’a aucune intention de jeter l’éponge. Il espère enregistrer les contes afin de les préserver.