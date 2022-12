Vols de Sunwing annulés : les vacances de Rimouskois tombent à l’eau

Marie-Hélène Beaulieu devait s’envoler le 27 décembre pour Punta Cana en partant de Québec, accompagnée de ses deux enfants, son conjoint, ses parents, sa sœur et ses deux nièces.

La grande famille a cependant dû rebrousser chemin, défaire ses valises et passer ses vacances à Rimouski.

La veille du départ, Mme Beaulieu a vérifié sur le site web de l’aéroport international Jean-Lesage l’état de leur vol. C’est à ce moment qu’elle a appris que son vol du lendemain matin était annulé. Elle a ouvert l’application de la compagnie aérienne Sunwing pour y découvrir que son vol était pourtant toujours prévu.

« On n’avait pas d’autres nouvelles que ça. On a juste vu sur le site de l’aéroport “annulé”. » — Une citation de Marie-Hélène Beaulieu

Ce n’est que plusieurs heures plus tard que Sunwing a finalement affiché une alerte sur son site web les avertissant de l’annulation du vol du 27 décembre à destination de Punta Cana. Marie-Hélène Beaulieu n’a jamais reçu de courriel.

Ce n'est qu'en se rendant directement sur le site web de la compagnie aérienne Sunwing que la famille rimouskoise a découvert que son vol avait été annulé. Elle n'a jamais reçu de courriel. Photo : Radio-Canada

La famille a été vivement déçue. On ne comprend pas parce que les conditions météorologiques étaient belles , souligne Mme Beaulieu.

On a réservé notre voyage en septembre. On avait réussi à trouver des dates qui coïncidaient pour tout le monde, ce qui a été un pas pire casse-tête. Moi, je suis infirmière et j’ai rarement congé aux Fêtes , témoigne-t-elle.

Marie-Hélène Beaulieu, son conjoint Frédérick Dubé et leur fille Lylia. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Sur son site web, Sunwing indiquait que le vol a été annulé en raison des équipes déplacées à la suite des conditions météorologiques. L’entreprise promettait aussi un remboursement dans un délai de 30 jours.

Les clients de l’entreprise avaient également l’option de réserver un autre billet d’avion avant le 30 décembre. La famille de Rimouski a écarté cette option n’ayant pas réussi à parler directement à un employé de la compagnie aérienne.

On est 10 à trouver un vol, une destination, un hôtel. Et c’est beaucoup de sous aux Fêtes. Les voyages étaient très chers, ils avaient déjà augmenté de prix , mentionne-t-elle.

« On n’avait plus vraiment confiance en Sunwing. » — Une citation de Marie-Hélène Beaulieu

L’agence de voyage Club voyage Inter-monde à Rimouski affirme que plusieurs clients de Sunwing ont vu leur plan tomber à l’eau. Par ailleurs, des Rimouskois sont aussi en attente d’un vol de retour du Mexique et de la République dominicaine, selon la propriétaire Annick de Courval.

Elle peine à trouver d’autres vols pour ses clients piégés à l’étranger depuis le 25 décembre. C’est difficile d’avoir des réponses à nos questions. […] Moi, je demandais un vol de Puerto Vallarta pour aller en direction de Québec et il n’en voit pas de programmé et n’en voyait pas dans son système pour ramener les gens qui sont là depuis le 25 décembre et qui attendent , raconte Mme de Courval.

Les conditions météorologiques clémentes des dernières 48 h ne justifient pas l’annulation des vols, selon l’agente de voyage.

« On peut dire que c’est une mauvaise passe. Ce n’est pas un fleuve tranquille présentement, c’est difficile. » — Une citation de Annick de Courval, propriétaire de Club voyage Inter-monde

Les compagnies aériennes ont des obligations envers leurs clients en ce qui a trait aux retards et aux annulations de vols selon les règles de l’Office des transports du Canada. Les compagnies aériennes doivent faire une réservation pour les passagers sur un vol vers leur destination dans les 48 heures suivant leur heure de départ initiale. Si la compagnie aérienne d’origine ne peut pas opérer le vol, elle doit effectuer une réservation sur une compagnie aérienne concurrente. Si un vol est retardé de plus de 24 heures, un plein remboursement dans un délai de 30 jours est obligatoire.

Marie-Hélène Beaulieu a une pensée pour les Canadiens incapables de revenir à la maison.

Tous les enfants avaient beaucoup de peine quand on leur a annoncé qu’on ne pouvait pas aller en voyage. Nous autres, on a la chance d’être revenus dans notre maison. C’est sûr que c’est plate de défaire nos valises quand on n’a rien utilisé , avoue-t-elle.

Au moment de publier ces lignes, Sunwing n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue.