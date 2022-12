Des propriétaires de chiens de traîneau mécontents des coûts liés au bien-être animal

Il y a trois ans, la Société de prévention contre la cruauté envers les animaux ( SPCA ) de l'Ontario a perdu le pouvoir d'appliquer les lois sur le bien-être des animaux et le gouvernement provincial a pris le relais, en mettant en place la Loi sur les services provinciaux de protection des animaux.

En avril 2022, le gouvernement a donné aux propriétaires de chiens d'extérieur jusqu'au 1er juillet pour se conformer aux nouvelles règles, qui portent sur les niches extérieures, l'accès à la nourriture et à l'eau et les paramètres des enclos et des laisses.

Jacob Betker, propriétaire d'Abitibi Sled Dogs, une compagnie de tours de chiens de traîneau située entre Timmins et Iroquois Falls, est propriétaire de 14 chiens de traîneau.

Il était enthousiaste à l'idée de lancer officiellement ses excursions cet hiver, mais les nouvelles règles l'ont contraint à modifier rapidement et de façon inattendue ses activités.

Il affirme que ses coûts de démarrage ont augmenté d'environ 15 000 $ en raison de la nouvelle réglementation, il a notamment été obligé de construire des enclos, ce qui a été coûteux.

Désormais, les chiens vivent par deux dans des enclos isolés de 3,5 mètres sur 6.

Travailler à temps plein pendant l'été pour essayer de démarrer l'entreprise, puis acheter tout un tas d'équipement et toutes sortes de choses, et ensuite avoir un projet de rénovation, c'était extrêmement difficile en termes de coûts, de temps et tout le reste. Cela m'a mis à rude épreuve, financièrement et physiquement , affirme-t-il.

M. Betker dit qu'il n'est pas sûr de l'impact des changements sur les chiens. Au début de la transition, il y a eu quelques querelles entre les animaux, mais les choses semblent s'être calmées depuis.

Ce n'est pas tant que je m'oppose à une législation sur le bien-être des animaux spécifiquement destinée aux chiens de traîneau. En fait, je m'en réjouis , explique-t-il.

C'est juste que nous pensions que le gouvernement travaillerait en collaboration, mais il a manifestement choisi de ne pas le faire , ajoute-t-il.

Une somme d'argent considérable

L'entreprise de traîneaux à chiens de M. Betker n'est pas la seule entreprise de tourisme d'hiver à subir les pressions financières de la nouvelle réglementation provinciale sur les chiens de plein air.

Le North Ridge Ranch, à Huntsville, est en activité depuis 2001 et compte actuellement 68 huskies.

La copropriétaire Leah Fetterley affirme que la mise à niveau de leurs opérations a été extrêmement coûteuse, surtout si l'on considère à quel point les deux saisons d'hiver précédentes ont été financièrement difficiles en raison des restrictions pandémiques.

Leah Fetterley et son mari gèrent une compagnie qui offre des randonnées de chien de traîneau. Photo : avec l'autorisation de Leah Fetterley

Nous avons probablement dépensé plus de 30 000 à 40 000 dollars pour rénover nos installations l'été dernier , indique-t-elle.

Le passage d'un environnement avec laisse à un environnement sans laisse nous a obligés à dépenser une somme considérable en clôtures et en installations générales , indique-t-elle.

Définitivement, nous espérons tous un très bon hiver , ajoute-t-elle.

La province a indiqué par courriel que le ministère du Solliciteur général a mis en place cette réglementation pour assurer le bien-être, la santé et la sécurité des chiens d'extérieur.

Celle-ci indique que les normes mises à jour sont fondées sur les commentaires des intervenants et du public, ainsi que sur les conseils d'experts dans le domaine des soins vétérinaires, de la défense des animaux et des refuges pour animaux.

Ces nouvelles normes de soins répondent à des préoccupations de longue date concernant les chiens gardés à l'extérieur et favorisent le bien-être des animaux tout en tenant compte du niveau de charge imposé à leur propriétaire. De nombreux aspects des normes mises à jour permettent une certaine souplesse dans les moyens de répondre à l'exigence, au lieu de prescrire un outil ou une méthode particulière à utiliser, afin que les propriétaires puissent choisir la solution la plus appropriée à leur situation individuelle , peut-on lire dans le courriel.

Avec les informations de Sam Juric de CBC.