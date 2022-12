L’Alberta abaisse l’âge de dépistage du cancer du sein de 50 à 45 ans

L’Alberta abaisse l'âge auquel le dépistage du cancer du sein est recommandé de 50 à 45 ans. Services de santé Alberta (AHS) prévoit que cette décision, en vigueur depuis le mois d'octobre, créera un surplus de 12 000 mammographies par an.

L’abaissement de l’âge pour le dépistage du cancer du sein en Alberta est exactement l’une des initiatives sur lesquelles nous pivotons , explique une chercheuse de l’ AHS , Miranda Fidler-Benaoudia, qui mène un projet de recherche sur le cancer chez les adolescents et les jeunes adultes.

En détectant ces cancers à un stade plus précoce, nous réduisons le risque qu’un enfant perde sa mère ou qu’une famille devienne instable financièrement.

Plus tôt cet automne, l’ AHS a également lancé un projet pilote pour dépister le cancer du poumon en utilisant la tomodensitométrie auprès de 3000 patients.

Des trousses de dépistage utilisables à la maison et des cliniques mobiles de mammographies font également partie des programmes de l’ AHS . En 2021, 182 000 Albertains vivaient avec un cancer, et plus de 19 000 nouveaux diagnostics sont effectués chaque année, selon des données de la province.

Il y a eu de remarquables avancées dans [le domaine du] cancer pendant la dernière décennie. Il y a de meilleurs traitements, des technologies émergentes, mais la meilleure manière de traiter un cancer est de le détecter tôt , affirme la directrice générale de l’Alberta Cancer Foundation, Wendy Beauchesne.

La fondation est le partenaire de collecte de fonds pour les 17 centres contre le cancer de l’ AHS . Wendy Beauchesne assure que la demande d'aide, sous forme financière ou autre, a atteint un niveau record. Nous savons que les Albertains veulent le meilleur traitement aussi près de chez eux que possible.

Lors du dernier exercice financier, 22 500 chirurgies du cancer ont été effectuées, soit une augmentation de 12 % par rapport au niveau d’avant le début de la pandémie de COVID-19, selon l’ AHS . À Calgary, un nouveau Centre de traitement du cancer devrait ouvrir en 2024.