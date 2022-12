Du renfort pour les monteurs de lignes de Sept-Îles

Une cinquantaine de travailleurs d’Hydro-Québec venant de Montréal, Granby et Thetford Mines sont arrivés à Sept-Îles depuis dimanche.

Ils sont venus prêter main-forte à la dizaine de monteurs de lignes locaux qui peinaient à redonner à eux seuls le courant à plus de 10 000 foyers de Sept-Îles depuis samedi.

Les équipes nord-côtières peuvent enfin pousser un soupir de soulagement. En plus de 30 ans de carrière, le chef-monteur Jasmin Nadeau n’a jamais vu autant de collègues de l'extérieur sur son territoire. C’est la première fois que je vois ça, dit-il. C’est vraiment quelque chose!

Son collègue, Wayne Keays, a dix ans de métier dans le corps. Pour lui aussi, la tempête a amené son lot de premières.

« D'habitude c'est plus nous autres qui allons à Québec ou vers les grosses villes, mais on est bien contents de les voir... Venez-vous-en! » — Une citation de Wayne Keays, monteur de lignes pour Hydro-Québec

Depuis le passage de la tempête de vendredi, les journées sont longues et se ressemblent pour les équipes de monteurs nord-côtiers. On est rendus à la 5e, 6e journée?, demande tout haut le jeune monteur originaire de Sept-Îles. Ah oui! C’est la 6e journée de 16 heures.

Le chef-monteur Jasmin Nadeau (à droite) et le monteur de lignes Wayne Keays (à gauche) sont bien heureux de recevoir de l'aide de leurs confrères venus de l'extérieur de la région. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Pour les équipes sur le terrain, tous les moyens sont bons pour passer au travers d'un temps des Fêtes qui est tout, sauf reposant.

« Café, Redbull, toutes les bonnes affaires nous aident! » — Une citation de Wayne Keays, monteur de lignes pour Hydro-Québec

Malgré les circonstances, il y a parmi eux des passionnés qui prennent plaisir à travailler, même durant les Fêtes.

C'est plate à dire mais j'aime ça moi des événements comme ça, avance Jasmin Nadeau. Go, on embarque dans le camion, et on fêtera Noël après... Il y aura le jour de l'An au pire!

Le chef-monteur n'a cependant jamais eu autant de pain sur la planche dans la région. Aller à l'arrière des cours, quand c'est pas déneigé, et qu’il y a des poteaux à planter, des lignes à remonter, c'est pas mal la partie [la plus difficile] de notre job.

Trois foyers septiliens sur quatre manquaient de courant samedi matin. Mercredi soir, c'était plutôt un logement sur dix qui n'était toujours pas relié au réseau d'Hydro-Québec. Photo : Félix Lebel

Par contre, même dans les journées les plus froides, c'est la satisfaction du devoir accompli qui réchauffe les équipes de Jasmin Nadeau et de Wayne Keays. Ils ne cachent pas leur joie. Quand on remet le courant, on a une petite tradition : on passe dans le quartier et on klaxonne! On fait une petite parade , explique Wayne Keays en rigolant.

Du renfort

Viendront s'ajouter jeudi encore plus de camions aux parades victorieuses des travailleurs d’Hydro-Québec. En plus des équipes qui ont fait le chemin à partir du sud du Québec pour se rendre à Sept-Îles dans les derniers jours, d’autres monteurs qui ont fini leur travail au Saguenay feront eux aussi le pèlerinage sur la 138 pour rejoindre les troupes nord-côtières.

Le directeur général de la Ville de Sept-Îles, qui enchaîne lui aussi les nuits de moins de 5 heures de sommeil depuis vendredi, indique n’avoir jamais vu une telle mobilisation d’Hydro-Québec à Sept-Îles.

Ce sont des fourmis qui sont toujours en mouvement, explique Patrick Gwilliam. Ils travaillent tout le temps, ils donnent 16 heures de travail par jour dans des conditions qui, ma foi, ne sont pas faciles.

Patrick Gwilliam se dit reconnaissant du travail des équipes d'Hydro-Québec au cours de la semaine (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

M. Gwilliam est resté en contact avec les équipes d’Hydro-Québec depuis les premières heures du 24 décembre. Au nom de la Ville, il fournit à la société d’État les secteurs à prioriser pour les équipes sur le terrain.

« On a des secteurs qui avaient l'électricité depuis le 24 décembre, mais qui [aujourd'hui] sont plongés dans le noir. Hydro-Québec ne peut pas être partout en même temps. » — Une citation de Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles

Le travail n’est toujours pas terminé pour les monteurs. À Sept-Îles, jeudi matin, la température ressentie frôlait les -29 degrés Celsius. Il restait tout de même un peu plus de 600 foyers à réalimenter en ville.

Hydro-Québec tient toutefois à rassurer ceux qui n’ont pas de courant depuis six jours. Nos équipes poursuivront leurs travaux dans les prochains jours et ne quitteront que lorsque le réseau sera complètement rétabli, affirme sa porte-parole, Ariane Doucet-Michaud.

Avec les informations de Félix Lebel