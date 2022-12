7 jours sans électricité pour 3300 foyers

Les rebranchements progressent lentement dans Portneuf, en comparaison, il y avait 4000 clients privés d'électricité mardi.

Le deuxième secteur, le plus touché est celui de la ville de Québec, où environ 1200 foyers sont plongés dans le noir.

Dans les derniers jours, les travailleurs d’Hydro-Québec sont à pied d'œuvre. Ils cumulent les journées de 16 heures pour rétablir le courant dans toutes les demeures touchées.

Certains aspects du réseau de la région compliquent un peu leur travail. Une des particularités, c’est qu'environ 70 % du réseau est en arrière-lot, dans les cours de maison, donc l'accessibilité est beaucoup plus difficile et les travaux sont beaucoup plus long comparativement à quand on est sur le bord de la chaussée , indique Yann Gaudet, le directeur des opérations et maintenances pour les régions de la Capitale-Nationale, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord chez Hydro-Québec.