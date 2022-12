La chasse à l’homme contre de Myles Sanderson a marqué l’année, pour la police de Regina

La vaste chasse à l'homme lancée contre Myles Sanderson, l’un des principaux suspects de la série d’attaques au couteau dans la Nation crie James Smith et dans le village de Weldon, a marqué l’année 2022, selon le chef de la police de Regina. Dans une entrevue de fin d’année, Evan Bray passe en revue les multiples événements, tragédies et problèmes sociaux de l'année.

Selon le chef de la police, aux premières heures de la tragédie qui s'est produite dans la Nation crie James Smith, peu d'informations filtraient sur le lieu où se trouvait le suspect.

Nous avions l'impression qu'il était en ville. Nous avions des informations très fiables à ce sujet , indique-t-il. Mais comme le suspect n'a pas été localisé à Regina, s'il s'y est trouvé, cela a été pour une courte période , ajoute Evan Bray, en précisant que la Gendarmerie royale du Canada est le corps policier qui menait l'enquête.

Le fugitif Myles Sanderson est mort peu après son arrestation le 7 septembre dans l'après-midi.

En dressant le bilan de l'année, Evan Bray est aussi revenu sur les surdoses qui se produisent dans la province. La Saskatchewan a recensé 355 décès liés aux surdoses en date du 31 octobre 2022, un chiffre qui pourrait atteindre 420 d’ici la fin de l'année, selon le coroner en chef de la province, Clive Weighill.

La méthamphétamine était la drogue la plus répandue auparavant. Il est devenu difficile de s'en procurer. Avec l'arrivée de la COVID-19, la chaîne d'approvisionnement a été limitée et le fentanyl est devenu beaucoup plus facile à obtenir , explique Evan Bray.

Pour parvenir à diminuer les surdoses, dit-il, il faut s'attaquer aux racines du problème en limitant les grandes quantités de drogues illégales qui entrent dans la communauté.

Les conséquences de la crise des opioïdes touchent davantage des enjeux de santé que des questions criminelles. Pour le chef de la police, la justice ne doit pas se concentrer sur des personnes souffrant d'un trouble lié à la consommation de substances. Passer des menottes à une personne souffrant d'une dépendance ne va pas l'aider , résume-t-il.

Par ailleurs, Evan Bray mentionne l'efficacité du programme Police and Crisis Team (PACT), qui permet que des professionnels en santé mentale puissent être sur le terrain avec des policiers pour désamorcer des situations de crise.

Le programme a cependant des limites. Le chef souhaite que la province y ajoute deux autres professionnels de la santé mentale, pour que cet aspect du 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 soit vraiment significatif .

Nous espérons qu'en 2023, nous serons en mesure de faire ces progrès , indique-t-il.

Alors que le nouvel avion de la police de Regina est opérationnel, le chef estime que cette unité de soutien aérien constitue une avancée positive en matière de sécurité communautaire.

Quant au taux de criminalité, Evan Bray fait remarquer qu'il y a eu une augmentation des problèmes sociaux non criminels, ainsi que des personnes disparues, des surdoses et des disputes domestiques.

Nous avons 20 disputes domestiques par jour, et 13 d'entre elles ne sont pas criminelles, mais liées à une sorte de rupture de la structure familiale. Nous avions 16 ou 17 disputes domestiques avant la COVID-19 , signale-t-il.

Il précise cependant que les agressions graves et les vols qualifiés ont tendance à diminuer.

Les personnes disparues, les surdoses, tout cela est en légère baisse. Je pense que ce sont des indications que nous allons dans la bonne direction. J'espère que nous verrons cette tendance se poursuivre en 2023 , conclut le chef de la police.

Avec les informations de Adam Hunter