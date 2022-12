Arrestation de deux hommes pour un vol de véhicule à Granby

Deux hommes de 29 et 51 ans ont été arrêtés dans la nuit de mercredi à jeudi pour le vol d'un véhicule à Granby.

L’agent à la prévention et aux relations publiques et communautaires pour le Service de police de Granby, Marc Farand, raconte que les policiers ont reçu un appel vers 2 h 45 pour une camionnette volée près des rues Principale et Saint-Louis.

Localisés dans le secteur des rues Dufferin et David-Bouchard, les deux hommes ont pris la fuite jusqu'à Saint-Joachim-de-Shefford, à une dizaine de kilomètres.

Le conducteur a abandonné le véhicule et a pris la fuite à pied. Le passager, lui qui était dans le véhicule, est resté à sa place. […] Quant au conducteur, les policiers ont effectué une courte poursuite à pied derrière lui pour procéder à son arrestation , mentionne Marc Farand.

Le conducteur, âgé de 51 ans, est connu des policiers pour des antécédents de conduite avec facultés affaiblies. Il était par le fait même sous une interdiction de conduire un véhicule , explique l'agent. Ce dernier a dû fournir un échantillon d’haleine dont le résultat a révélé que son taux d'alcoolémie était de plus de 200 mg/100 ml de sang.

Les deux hommes sont toujours détenus au poste de police de Granby. Ils seront rencontrés par les enquêteurs prochainement. Pour l’instant, on parle d’accusations possibles de vols de véhicule, de fuite de la police. Dans le cas du conducteur, on parle d’accusations possibles de conduite avec les facultés affaiblies et de condition qu’il avait d’interdiction de conduire.