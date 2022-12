Une météo inhabituelle bouscule les plans des amoureux de la neige

En Gaspésie, le manque de neige et la tempête de la semaine dernière ont retardé le début de saison de nombreux clubs de motoneigistes, selon Maria Fortin, administratrice de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.

L'annonce de la tempête d'avait créé beaucoup d'espoirs, puis de déception finalement . Notre cadeau de Noël, c'était la tempête. Mais elle a fait beaucoup de dégâts au sein des clubs de la Gaspésie. Peut-être pas tous les clubs, mais la majorité , raconte-t-elle.

Maria Fortin, administratrice de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec Photo : Radio-Canada / Pierre Chapdelaine de Montvalon

Des arbres abattus par la tempête jonchent les sentiers de motoneige de la région. Des bénévoles se sont affairés à les nettoyer, notamment en Haute-Gaspésie.

À Matane, les équipes de la station du Mont-Castor sont à pied d'œuvre depuis le début de la semaine pour dégager la cinquantaine d'arbres tombés sur les pistes.

Ce sont des arbres d'à peu près 80 ans qui sont tombés et qui en font tomber des plus petits. On estime à un bon trois ou quatre jours de travail avec trois équipes pour remettre la montagne à peu près dans l'état où elle était , explique Luc Gagnon, coordonnateur des opérations pour la Corporation de gestion récréotouristique de Matane, qui gère le centre de ski.

Plusieurs jours seront nécessaires aux équipes du Mont-Castor pour dégager les pistes. Photo : Radio-Canada

Manque de neige

Dans plusieurs secteurs de la péninsule, la neige n'est tout simplement pas au rendez-vous.

C’est le cas dans la Baie-des-Chaleurs. Le président du Club de motoneige du Mont-Carleton, Denis Henry, ne cache pas sa déception.

C’est très vert cette année. L'an passé, on faisait de la motoneige à 100 % et nos trois surfaceuses fonctionnaient presque 24 heures sur 24. C'est complètement différent cette année : nos surfaceuses ne sont pas sorties du tout , constate-t-il.

« C'est une période des Fêtes à oublier cette année. » — Une citation de Denis Henry, président du club de motoneige du Mont-Carleton

À Matane, le manque de neige complique aussi l’ouverture du Mont-Castor, selon Luc Gagnon.

Il nous manquerait un bon pied de neige , indique-t-il.

Luc Gagnon, coordonnateur des opérations pour la Corporation de gestion récréotouristique de Matane. Photo : Radio-Canada

Faux espoirs

Skieurs et motoneigistes avaient été surpris et ravis par les précipitations abondantes du mois de novembre. Malheureusement, la pluie survenue peu après a douché leurs espoirs.

La saison a commencé trop tôt. Les gens se préparaient. C’était comme si on était en plein mois de janvier ou février, mais on était en plein mois de novembre , se rappelle Maria Fortin, de la FCMQ .

« On est prêts, nos équipements sont prêts, nos droits d'accès sont achetés. On veut partir. » — Une citation de Maria Fortin, administratrice de la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine pour la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec

Comme chaque année, motoneigistes et skieurs doivent s’en remettre au bon vouloir de Mère Nature et espèrent qu'une bonne bordée de neige viendra leur permettre de profiter des joies du plein air.