Les pharmacies ontariennes se préparent à avoir un plus grand rôle dès dimanche

C’est quand même un moment marquant pour notre profession. L’Association des pharmaciens de l’Ontario a travaillé très fort. On en parle depuis des années, c’est vraiment bien de le voir mis en œuvre, finalement. On est en préparation, mais on a hâte de pouvoir fournir ce service-là aux gens , lance Sara Azad, pharmacienne et copropriétaire de la pharmacie Brisson dans le Marché By, à Ottawa, en entrevue à l'émission Les Matins d'ici.

Dès dimanche, les Ontariens pourront se rendre dans certaines pharmacies de la province afin de recevoir des ordonnances pour 13 affections courantes comme une éruption cutanée, une conjonctivite, une piqûre d’insecte ou une infection urinaire, en apportant simplement leur carte Santé.

Les affections concernées dès le 1er janvier 2023 : fièvre des foins (rhinite allergique)

muguet buccal (stomatite à Candida)

conjonctivite à bacille de Weeks (conjonctivite; bactérienne, allergique et virale)

dermatites (éruptions atopiques, eczéma, éruptions allergiques et dues à un contact)

crampes menstruelles (dysménorrhée)

reflux acide (reflux gastroœsophagien pathologique (GERD)

hémorroïdes

feux sauvages (herpès labial)

impétigo

piqûres d’insecte et urticaire

piqûres de tiques (prophylaxie post-exposition pour prévenir la maladie de Lyme)

entorses et foulures (musculo-squelettiques)

infections urinaires

Ce service doit permettre d’accéder de façon plus pratique à des soins en éliminant une consultation au cabinet du médecin et sera sans frais supplémentaire pour les résidents de l’Ontario, précise la province.

Il y a plusieurs, sinon majoritairement, de ces 13 affections que les pharmaciens traitent déjà. On fait des consultations, on parle de mesures non-pharmacologiques avec les gens, de médicaments en vente libre… Là, on aura plus d’outils pour pouvoir mieux traiter ces conditions-là. Au lieu de recommander à la personne d'aller voir son médecin pour quelque chose qui peut quand même être facilement traité, nous allons le faire tout de suite. Il y a la chance d’offrir ce traitement dans un délai plus raisonnable , juge Mme Azad.

La mesure avait été annoncée fin novembre par la province.

Pas dans toutes les pharmacies

Alors que les services d’urgence sont débordés à travers la province, cela doit permettre de libérer les hôpitaux, mais aussi l’horaire des médecins qui pourront se concentrer à prodiguer des soins aux patients ayant des besoins plus complexes, contribuant ainsi à réduire les temps d'attente pour ces services , précise la province.

Cela libère aussi du temps pour nos partenaires de la santé, permettant aux médecins, infirmières et autres fournisseurs de soins de se concentrer sur les cas plus complexes , juge Justin Bates, président-directeur général de l’Association des pharmaciens de l’Ontario, par voie de communiqué.

« Ça nous permet de diminuer un peu le fardeau sur les salles d’urgence quand il s’agit de cas qui peuvent être facilement traités avec des médicaments prescrits par le pharmacien. » — Une citation de Sara Azad, pharmacienne et copropriétaire de la pharmacie Brisson

Ça va aider aussi à identifier les cas qui ont besoin d’aller voir le médecin, les cas plus urgents qui ont besoin d’aller à l’urgence , ajoute Mme Azad.

Même si la mesure entre en vigueur dimanche, il faudra un temps d’adaptation pour les pharmacies, prévient-elle.

Ce ne sont pas toutes les pharmacies qui vont nécessairement participer au programme. Donc les gens doivent s’informer si leur pharmacie offre ce service-là. Ensuite, ça va dépendre de chaque milieu de travail de voir comment ils vont intégrer ce service-là. [...] Ça pourrait être un modèle par rendez-vous ou ça pourrait être des pharmacies où les gens se présentent sans rendez-vous. C’est à voir. [...] Il y aura quand même une période de transition pour voir ce qui fonctionne bien pour chaque pharmacie.

Selon les informations de la province, plus de 800 emplacements offriront ce service à travers l’Ontario.