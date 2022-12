Itinérance, femmes autochtones assassinées, sécurité : les défis du maire de Winnipeg

En l’espace de quelques mois, la capitale manitobaine a été la scène de nombreux actes criminels. Il s’agit notamment d’un tueur en série présumé accusé de la mort de quatre femmes, d’un homicide dans la bibliothèque du centre-ville, et d’une femme retrouvée inanimée dans un abri-bus.

Ces sujets domineront probablement l’ordre du jour. Ce sont des jours difficiles, mais mon travail consiste à nous assurer que nous nous réunissons, à fournir le soutien dont les familles ont besoin et à faire en sorte que notre ville sache que des jours meilleurs sont à venir , a déclaré Scott Gillingham lors d'un entretien de fin d'année à la mi-décembre.

Selon le président du Conseil de police de Winnipeg, Markus Chambers, de tous les problèmes auxquels la Ville est confrontée, l’itinérance est la principale préoccupation .

Je pense que c'est devenu une crise, cela contribue à beaucoup d'autres problèmes que nous constatons, en particulier dans le centre-ville , souligne Markus Chambers, qui est également maire adjoint par intérim.

Politique de la porte ouverte

La conseillère Cindy Gilroy pense que le maire en place a fait du bon travail en restant ouvert à un large éventail de points de vue, un sentiment partagé par d’autres membres du conseil.

Dès le départ, il a eu une politique de porte ouverte , a souligné la conseillère de Waverley West, Janice Lukes.

En janvier, tous les membres du conseil participeront à une retraite d'une fin de semaine au complexe touristique Elkhorn Resort à Onanole, pour planifier comment la Ville financera ses priorités au cours des quatre prochaines années.

C'est l'occasion pour tout le conseil de s'asseoir, de ranger nos téléphones, vous savez, et de faire une sorte de réflexion et de planification pour le prochain mandat , a expliqué le conseiller de North Kildonan, Jeff Browaty, président du comité des finances.

Certaines propositions ont déjà été esquissées par Scott Gillingham lors de sa campagne électorale.

Il a notamment promis d'utiliser le financement fédéral de l'Initiative de logement rapide pour construire des logements modulaires sur des terrains appartenant à la Ville, pour les personnes cherchant à échapper à l'itinérance. Il souhaite également financer des projets visant à aider les femmes et les filles autochtones.

Le maire a ordonné au personnel de la Ville de trouver une solution pour convertir des espaces de bureaux vides du centre-ville en logements.

Il souhaite également réunir des représentants du gouvernement provincial, des entreprises et des organismes à but non lucratif pour améliorer la sécurité au centre-ville.

Je travaille sur une sorte de plan global coordonné… qui rendra notre centre-ville plus sûr et plus sain et qui, en fin de compte, offrira aux personnes en difficulté le service dont elles ont besoin pour changer leur vie , a-t-il affirmé.

La retraite de planification se déroulera du 13 au 15 janvier.

Avce les informations de Cameron MacLean