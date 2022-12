Une famille magogoise se retrouve bloquée par la météo dans un train durant 20 heures

Le 23 décembre, la résidente de Magog reçoit un message de la compagnie aérienne WestJet comme quoi son vol entre Montréal et Toronto est annulé. Mme Ouellet avait prévu se rendre à Toronto, pour ensuite y prendre l'avion jusqu'aux Bahamas en compagnie de son conjoint et de leurs trois enfants.

Incapable de savoir avec certitude si ce vol était également annulé, la Magogoise a amorcé sa route à bord d'un train de la compagnie VIA Rail.

Or, ce qui devait être un trajet de 4 h 30 s'est transformé en un périple de 20 heures à l'intérieur du train, sans couverture et avec peu de nourriture. On ne pouvait pas utiliser les salles de bain. Franchement, on se demandait si on allait passer une deuxième nuit sur place. On n’avait aucune information.

Pendant qu’on était dans le train, le vol était toujours actif. Il a été repoussé à quelques reprises. Finalement arrivée à Toronto, la famille a appris que l'avion ne décollera pas.

Une série d'imprévus sont survenus pour la famille. Photo : Avec l'autorisation de Noémie Ouellet

Mme Ouellet estime que les compagnies de transport n'étaient pas suffisamment préparées. Elle souhaite que les informations soient communiquées plus rapidement aux voyageurs dans ce genre de situation.

« On a besoin de remettre les flottes à jour, ça n'a aucun sens et l’hiver revient chaque année, je ne peux pas croire que l’on n'est pas préparé pour ce genre de situation là, surtout pour le prix que l’on paye. » — Une citation de Noémie Ouellet, résidente de Magog

La famille a finalement dû louer une chambre d'hôtel le 24 décembre. On n'allait pas revenir le soir même chez nous, et là c'était de trouver une façon de rentrer à la maison, le lendemain, le 25 décembre.

Malgré de nombreuses tentatives, ces derniers n'ont pas réussi à joindre les compagnies de transport sur place. La famille s'est alors débrouillée pour trouver une solution. On s'est retrouvé à louer une voiture à Toronto pour revenir à Montréal, explique-t-elle. Ça a coûté et une fortune aussi et c'était sur des pneus d'été étant donné qu'en Ontario ce n'est pas obligatoire. Donc un lendemain de tempête sur des pneus d'été, c'était toute une aventure.

Ce périple s'est terminé avec de longues heures passées au téléphone avec les compagnies de transport. La compagnie WestJet avec laquelle elle devait s'envoler ainsi que VIA Rail ont indiqué qu'elle serait remboursée.