Les infirmières itinérantes ont coûté 4 M$  à la Régie de santé du Centre en moins d’un an

À Terre-Neuve-et-Labrador, l'emploi d'infirmières itinérantes du secteur privé entre janvier et novembre, à la Régie de santé du Centre, a coûté plus de 4 millions de dollars.

Selon la régie régionale de santé, qui fournit des services à 93 000 résidents, 63 infirmières provenant d’agences privées de placement de personnel étaient à l'œuvre le mois dernier.

À travers le pays, les gouvernements dépendent de plus en plus d’agences privées pour combler les besoins en personnel infirmier alors qu’une pénurie de main-d'œuvre frappe les hôpitaux et les foyers de soins de longue durée.

À la lumière d’une enquête de Radio-Canada/CBC, qui a révélé qu’une femme condamnée de négligence criminelle après la mort de son enfant travaillait comme infirmière itinérante sans permis de pratique, le syndicat provincial des infirmières soulève des questions quant à l’utilisation de ces agences de placement de personnel.

L’agence Solutions Staffing, qui ne répond pas aux questions de Radio-Canada depuis la semaine dernière, avait donné le feu vert à Lisa Strickland par erreur , selon la Régie de santé du Centre. En plus, la régie n’avait pas fait de double vérification avant de permettre à Mme Strickland de faire 25 quarts de travail dans un foyer de soins de longue durée entre le 19 août et le 7 novembre.

En janvier 2021, Lisa Strickland a plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle ayant causé la mort de son fils Kane Driscoll, 4 ans, survenue le 27 septembre 2017 à Hamilton, en Ontario. Photo : Facebook

Le nom de Mme Strickland apparaît depuis l’été dernier sur une liste de praticiens non autorisés tentant de travailler sans permis. Cette liste est publiée par l’Ordre des infirmiers et infirmières de l’Ontario.

Lisa Strickland a été condamnée pour négligence criminelle en 2021. Son fils de 4 ans, Kane Driscoll, est mort en 2017 après avoir ingéré de l’hydromorphone, un opioïde puissant. Pendant son procès, Mme Strickland a témoigné qu’elle ne savait pas comment son fils avait avalé les opioïdes.

Au foyer de soins Lakeside Homes, à Gander, elle soignait plusieurs aînés vulnérables et était responsable de leurs médicaments.

Le syndicat des infirmières sonne l'alarme

La présidente du syndicat provincial des infirmières immatriculées, Yvette Coffey, croit que la province dépend beaucoup trop des agences de placement de personnel. Selon elle, il est évident qu’il y a des impacts sur la prestation des services et la sécurité des patients.

Les infirmières itinérantes travaillent côte à côte avec les autres infirmières qui travaillent dans notre système public et qui subissent une pression énorme pour soigner les patients dans les communautés de notre province , a déclaré Mme Coffey dans un communiqué jeudi.

Mme Coffey explique que les infirmières itinérantes sont payées deux fois plus que leurs collègues syndiqués. Elles n’ont pas les mêmes avantages sociaux, mais elles peuvent refuser des heures supplémentaires.

La présidente du Syndicat des infirmières immatriculées de Terre-Neuve-et-Labrador, Yvette Coffey. (archives) Photo : CBC/Ted Dillon

Selon le syndicat, les quatre régies régionales de santé de Terre-Neuve-et-Labrador ont versé 8,8 millions de dollars aux agences de placement de personnel dans la dernière année.

Selon une enquête de CBC , en moyenne, les agences reçoivent environ 1100 $ par quart de travail de 12 heures.

L’été dernier, le ministre de la Santé, Tom Osborne, a dit que le gouvernement provincial n’a d’autre choix que d’utiliser les agences privées pour combler les besoins en matière de personnel.

Depuis l’incident concernant Lisa Strickland, toutes les régies de la santé de la province promettent de faire une double vérification des permis et des compétences des infirmières provenant du secteur privé.