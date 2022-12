Ouvert ou fermé à Gatineau et à Ottawa pour le jour de l’An

Alors que le compte à rebours du jour de l’An bat son plein, voici ce qui est ouvert ou fermé le 31 décembre et le 1 er janvier à Ottawa et à Gatineau.

La plupart des centres commerciaux ferment à 17 h, le 31 décembre, et n'ouvrent pas leurs portes le 1er janvier.

Le 31 décembre, les marchés d'alimentation ont des heures de fermeture variables, selon le magasin. La plupart seront fermés le 1er janvier et ouverts le 2 janvier, selon les heures normales.

Les magasins d'alcool en Ontario, comme la LCBO et les Beer Store, ferment à 18 h, la veille du jour de l’An. Certaines succursales ferment à 20 h.

Au Québec, les succursales de la SAQ ferment leurs portes à 18 h, le 31 décembre.

Aucun magasin d’alcool n’est ouvert le 1er janvier.

Les succursales de la SQDC du boulevard de la Gappe et du secteur d'Aylmer, à Gatineau, ferment à 17 h, le 31 décembre, et ce, jusqu’au 2 janvier inclusivement.

Du côté de Gatineau, la collecte des ordures et du recyclage a lieu comme à l’habitude à compter du 2 janvier. Consultez le calendrier de collecte en ligne  (Nouvelle fenêtre) ou sur l’application mobile DTRITUS.

La Ville de Gatineau tient une collecte spéciale des arbres de Noël les deux premières semaines complètes de l'année, soit du 2 au 13 janvier inclusivement. Cette collecte s'effectue le même jour que l'enlèvement des matières compostables.

Du côté d’Ottawa, la collecte des bacs verts, du recyclage, des ordures et des encombrants en bordure de rue et multirésidentiels aura lieu selon l'horaire régulier. Les sapins de Noël seront ramassés le jour de la collecte habituelle.

À Gatineau, les bibliothèques seront fermées les 1er et 2 janvier. À Ottawa, celles-ci seront fermées le 1er janvier.

Du côté des musées, le Musée canadien de l'histoire et le Musée canadien de la guerre, ainsi que les musées de l'agriculture, de la nature, des sciences et de l'espace seront ouverts samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier. Le Musée des beaux-arts du Canada ouvrira ses portes samedi 31 décembre de 10 h à 17 h, et le 1er janvier, de 12 h à 17 h. En revanche, la Galerie d'art d'Ottawa est fermée jusqu'au 2 janvier.

À Gatineau, une programmation spéciale des activités libres pour le temps des Fêtes est disponible jusqu’au 6 janvier. Les patinoires extérieures seront ouvertes si les conditions météorologiques le permettent. Les centres de plein air sont fermés le 1er janvier, mais les sentiers sont accessibles en tout temps.

Pour des détails concernant les activités de libre participation et leur horaire, consultez le gatineau.ca  (Nouvelle fenêtre) .

À Ottawa, les piscines, les arénas et les centres de loisirs municipaux ont des horaires modifiés pendant la période des fêtes. Consultez ottawa.ca  (Nouvelle fenêtre) pour en savoir plus.

La Société de transport de l'Outaouais (STO) a mis en place un horaire réduit pour le temps des Fêtes. Le 31 décembre et le 2 janvier, les opérations fonctionnent selon l'horaire du samedi, et le 1er janvier, selon l'horaire du dimanche, avec un libre-accès sur tout le réseau.

Concernant Transcollines, l'horaire férié sera en vigueur pour le service de transport régulier du 31 décembre au 2 janvier. Pour sa part, le service à la demande sera offert selon l'horaire régulier.

OC Transpo offre un service spécial des Fêtes jusqu'au 6 janvier et les activités du train léger et des autobus fonctionnent selon un horaire réduit. Le 31 décembre, les trajets en train, en autobus, et avec Para Transpo sont gratuits, de 18 h à 4 h.

Les centres d’appels non urgents (311), à Gatineau comme à Ottawa, demeurent ouverts.