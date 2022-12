Des promeneurs sauvent des canards en prise avec la glace

Après le passage de la tempête hivernale dans la région de Windsor, et avant que le manteau blanc ait eu le temps de fondre, Donny Moore, un photographe de la région a décidé de faire une promenade. Cette dernière s’est transformée de façon inattendue en expédition de sauvetage de canards.

C’est dans le parc national de la Point-Pelée à Leamington que Donny Moore et quelques amis s’étaient équipés de crampons, masques et gants pour affronter et capturer des images d’un paysage qui témoignait encore du passage de la tempête.

C’était assez intense. À un moment, d’un côté de la pointe, c’était juste la glace et il y avait quelques oiseaux qui tentaient de s’abriter derrière des blocs de glace , raconte le photographe.

Sur la partie est de la pointe, explique-t-il, il y avait un peu d'eau dans laquelle des canards s’en donnaient à cœur joie. Toutefois, en raison de la chute des températures, certains qui étaient restés sur la glace pendant la nuit s’y sont retrouvés coincés.

Les photographes promeneurs ont partagé en ligne les clichés de leur sauvetage improvisé. Photo : Gerry Kaiser, ©gkaiserphotography

On a vu quelques canards, quelques oies. On a essayé tous les oiseaux qu’on pouvait le long du rebord , explique Donny Moore.

Il ajoute que cela n’a été possible que parce que la petite équipe était convenablement équipée, entre autres avec les crampons qui leur ont permis de ne pas glisser dans l’eau.

Ces mêmes crampons qui leur ont permis de casser un peu la glace et de libérer les oiseaux pris au piège.

Si le groupe d’amis a réussi à sauver et réchauffer un grand nombre d’oiseaux, quelques-uns étaient malheureusement trop loin sur la glace pour que l’opération puisse être menée en toute sécurité.

Des oiseaux blessés par la tempête

Au Centre de réhabilitation pour les rapaces Bluewater, la facilitatrice Lynn Eves explique avoir été submergée d'appels pour des oiseaux blessés.

Parmi les victimes des affres de la météo, une bernache prise par le froid sur une rivière près de Chatham qui avait été récupérée par des pompiers. Elle avait une patte cassée après que celle-ci a été prise dans la glace. Elle a dû subir une chirurgie et un plâtre.

Elle n’est pas la seule dans ce cas. D’autres sont encore au centre en train de se remettre. C’est le cas d’un canard retrouvé près de Port Stanley qui était épuisé et en sous-nutrition alors qu’il tentait de survivre et de s’échapper de la glace qui l’avait fait prisonnier.

Elle ajoute que les oiseaux trouvés dans de telles situations de détresse doivent être réchauffés rapidement.

Ils peuvent être mis rapidement sous un manteau, ou être enveloppés dans des gants, peu importe. Ramenez-les à la maison, dans un endroit chaud, même si c’est juste dans une boîte dans la salle de bain. Ils ne posent pas le danger. Il n'y a pas de crainte de grippe aviaire en ce moment , précise-t-elle.

Elle ajoute qu’en raison des températures douces en moyenne dans la région, les oiseaux migrateurs restent de plus en plus longtemps et se font prendre par l’arrivée subite de l’hiver.

Avec les informations de Stacey Janzer