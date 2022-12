Augmentation des salaires pour les conseillers municipaux de Calgary en 2023

La hausse se fait automatiquement et est basée sur le revenu hebdomadaire moyen des travailleurs albertains établi par Statistique Canada. La formule établie par un conseil indépendant tient compte des données de revenu pour la période de septembre à septembre.

L'augmentation salariale de la mairesse Jyoti Gondek sera d'environ 4900 $, ce qui fera passer son salaire annuel à 208 707 $.

Pour leur part, les conseillers municipaux gagneront 117 913 $ par année dès le 1er janvier.

Dans une déclaration à CBC/Radio-Canada, le conseiller Gian-Carlo Carra dit être d'accord pour tenir les politiciens à l'écart de l'établissement de leur propre salaire.

Comme notre salaire est lié au revenu médian des Albertains, une hausse de salaire après plusieurs années de coupures et la très faible augmentation de l'année dernière est un signal positif en ce qui concerne l'état de notre économie , a déclaré le conseiller dans un communiqué.

En 2020, le conseil municipal avait voté à l'unanimité en faveur de la proposition d'un gel de salaire pour une période d'un an. La proposition faite par un comité de citoyens se basait entre autres sur la situation économique locale et les impacts de la pandémie de COVID-19.

La hausse annoncée mercredi représente la deuxième augmentation de salaire des conseillers en deux ans, après un gel de trois ans. En 2022, les salaires des conseillers avaient augmenté de 1,6 %.

La conseillère Kourty Pennener a souligné dans un communiqué que l'augmentation reconnaît que la charge de travail des conseillers municipaux augmente avec la croissance de la population de Calgary.

En plus de la demande croissante de la part des Calgariens quant à la gestion de questions sociétales complexes, de la population croissante et de la gestion d'infrastructures, nous sommes de plus en plus confrontés à la concurrence dans une économie mondialisée , peut-on lire dans le communiqué.

Avec les informations de Karina Zapata