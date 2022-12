Un cas de tuberculose entraîne des tests dans une usine de transformation de Black Harbour

Tout le personnel d'une usine de transformation du poisson du Nouveau-Brunswick a dû subir un test de dépistage de la tuberculose après qu'un employé a été déclaré positif à la maladie la semaine dernière.

Joel Richardson, porte-parole de Cooke Aquaculture, propriétaire de True North Salmon, a dit qu’une équipe de la Santé publique était à l'usine mardi et mercredi pour tester les employés. Les résultats de ces tests devraient être disponibles à partir de jeudi.

Nous sommes très reconnaissants que tous nos 87 employés aient pleinement coopéré avec la Santé publique, afin d’être testés pour les symptômes. Les employés qui ont été contactés doivent effectuer les tests cette semaine avant d'être autorisés à reprendre le travail , a précisé Joel Richardson.

La bactérie qui provoque la tuberculose se transmet d'une personne à l'autre par la toux, les éternuements et la conversation lors de contacts étroits, fréquents et prolongés, selon la Santé publique.

Un employé en arrêt de travail

L’employé qui a contracté la tuberculose était en arrêt de travail depuis environ deux semaines avant d'être déclaré positif. Selon Richardson, l’employé est actuellement hospitalisé et devrait se rétablir. La Santé publique aurait déterminé que le risque pour les autres employés et pour la communauté au sens large était faible, et qu'une notification pour la région n'était donc pas nécessaire.

Par courriel, le porte-parole de la Santé publique, Sean Hatchard, a déclaré que toute personne exposée était contactée directement.

Le porte-parole de Cooke Aquaculture, Joel Richardson, a déclaré que 87 employés d'une usine de transformation du poisson exploitée par une filiale de l'entreprise ont été testés pour la tuberculose et attendent les résultats. Photo : Radio-Canada / CBC

Il est également courant que la Santé publique travaille en étroite collaboration avec des entreprises et des organisations susceptibles d'avoir un cas confirmé , a-t-il précisé.

Il ajoute que les symptômes généraux peuvent inclure une perte d'appétit, une perte de poids, de la fatigue, de la fièvre, des sueurs abondantes, une toux prolongée et des douleurs thoraciques.

Un possible cas de tuberculose latent

Joel Richardson soutient que les responsables de la Santé publique ont expliqué que l'employé atteint de la tuberculose ne semblait pas avoir contracté la maladie dans la communauté. Toutefois, l'employé n'aurait pas voyagé en dehors de la région au cours des dernières semaines.

La seule explication, selon Richardson, est qu’il s’agirait d’un cas latent de tuberculose, qui n'est devenu actif que récemment.

D'après nos discussions avec les médecins, nous avons compris que certaines formes de tuberculose peuvent en fait être latentes chez des individus même s'ils ont déjà été vaccinés lorsqu'ils étaient enfants, et c'est le cas de cet individu en particulier.

Les cas de tuberculose peuvent être actifs ou latents , a déclaré le Dr Isaac Bogoch, un spécialiste des maladies infectieuses basé à l'Hôpital général de Toronto.

Un cas latent survient lorsque la bactérie qui cause la tuberculose pénètre dans le corps d'une personne, mais que son système immunitaire la combat efficacement.

Le spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Isaac Bogoch, dit qu'il n'est pas rare qu'une personne ait une tuberculose latente qui se transforme en un cas actif plus tard dans la vie.

La bactérie peut rester dormante dans le corps pendant des décennies, et jusqu'à 10% du temps se transformera à un moment donné en un cas actif. C'est comme la norme. C'est ce qui se passe la grande majorité du temps , explique le Dr Isaac Bogoch.

Augmenter l'utilisation du masque

Joel Richardson dit que les employés étaient déjà tenus de porter des masques sur la chaîne de traitement.

Cependant, avec le cas confirmé de tuberculose, l'entreprise exige actuellement que les employés portent un masque dès leur entrée dans l'usine.

Avec les informations d’Aidan Cox