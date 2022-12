Sainte-Rose-du-Nord : une perte d’accès au réseau cellulaire dénoncée

Mardi, il a fallu de longues minutes avant que des résidents ne puissent contacter le 911 pour tenter de sauver leur voisin qui a succombé à un malaise.

Mon voisin a perdu conscience, a nécessité une réanimation qui a été faite, puis les efforts ont été déployés pour essayer de ramener le patient à la vie. Puis, avec les interventions des ambulanciers, j’ai participé avec les professionnels de soins à essayer de faire le maximum possible , a raconté mercredi le neurochirurgien Hans McLelland, un résident du secteur du Petit lac Saint-Germains.

Le neurochirurgien Hans McLelland réside au Petit lac Saint-Germains. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin, habite également dans cette portion de sa municipalité.

C’est très compliqué, on a la tour [...] ici, derrière, qui ne fonctionne plus. Celle de Sainte-Rose fonctionne encore, mais c’est difficile pour nous d’avoir accès à la tour de Sainte-Rose , a-t-il ajouté.

Le neurochirurgien aurait souhaité que l’intervention puisse être faite plus rapidement.

D’avoir intervenu 15 minutes avant, peut-être que ça n’aurait pas changé. Mais au moins, on aurait la satisfaction d’avoir tout fait dans le meilleur temps , a-t-il estimé.

Un incendie à Noël

Une autre situation d’urgence s’est produite le jour de Noël, quand un chalet a été la proie des flammes. Encore une fois, les citoyens ont eu de la difficulté à rejoindre les services d’urgence. Il a fallu près d’une vingtaine de minutes avant de pouvoir composer le 911.

Il y a quelqu’un qui a dû partir pour aller trouver un endroit où il était capable d’avoir du signal pour localiser, parce que le propriétaire n’était pas dans sa propriété. Localiser le propriétaire, lui dire : "Écoute, ça coupe toujours, peux-tu appeler le 911 toi-même pour dire que ton chalet est en feu?" , a détaillé le maire.

Le maire de Sainte-Rose-du-Nord, Claude Riverin, est un résident du secteur du Petit lac Saint-Germains. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Ce dernier réclame à la MRC du Fjord-du-Saguenay et à Québec que des génératrices soient installées pour assurer le fonctionnement des tours cellulaires en cas de panne.

Il va falloir qu’on accélère le processus. C’est des vies de gens, puis ces vies-là sont aussi importantes que les vies de n’importe quelle ville. Ni plus, ni moins, elles sont toutes importantes. Quand on a la technologie aujourd’hui, pour faire ce qu’on fait aujourd’hui, je n’arrive pas à croire qu’on n’arrive pas à résoudre un problème comme ça rapidement , a enchaîné le maire

Claude Riverin déplore aussi l’état général du réseau d’Hydro-Québec dans sa municipalité, car il dit que les pannes sont fréquentes.

Comme à plusieurs endroits au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ces arbres sont tombés sur des fils. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Hydro-Québec espérait que le secteur où se trouve la tour opérée par Bell puisse retrouver l’électricité mercredi soir ou jeudi.

Quand on se retrouve dans un événement de panne majeure, comme celui-là, c’est le genre d’équipement qu’on priorise, qu’on va aller réalimenter rapidement. Puis en plus, ces propriétaires-là, ces petites compagnies-là, ou propriétaires privés se doivent effectivement d’avoir une façon d’alimenter, soit des batteries, soit une génératrice pour pallier , a expliqué Sylviane Legault, conseillère en relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

Plusieurs équipes d'Hydro-Québec étaient toujours à l'oeuvre mercredi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Toutefois, selon elle, l’équipement n’était pas inscrit comme tour de télécommunication dans leur base de données du service à la clientèle, une situation qui devra être révisée.

La tour a été installée via un organisme à but non lucratif, l’Agence interrégionale de développement des technologies de l’information et des communications (Aide-Tic), mais elle est opérée par Bell.

Du côté de l’entreprise de télécommunications, il a été indiqué par courriel que la tour dispose de batteries, suffisantes pour une période limitée, et qu’une génératrice a été installée en fin d’après-midi mercredi.

D’après un reportage de Myriam Gauthier