15,6 M$ pour régler les conflits entre propriétaires et locataires en Colombie-Britannique

Le nouveau ministère consacré à 100 % au logement s'attaque à la question des conflits entre propriétaires et locataires. Le but est d’accélérer et de renforcer le processus lors de règlements de différends.

La province bonifie le budget de sa régie du logement, la Residential Tenancy Branch, et ajoute 50 employés à ses effectifs.

Ces employés sont responsables de la conformité et de l'application de la loi en matière de logement. Ces derniers, capables d’imposer des amendes, s’occupent notamment des cas de récidive ou de graves infractions, comme les expulsions illégales.

Selon la province, le nombre de demandes de règlements de différends a augmenté de 21 % depuis 2018 et la tendance à la hausse se poursuit.

Un soupir de soulagement des propriétaires

Pour David Hutniak, président de l’association des propriétaires de la Colombie-Britannique, cette nouvelle fera une grande différence.

En effet, l'arbitrage des plaintes pouvait parfois prendre des mois, explique-t-il. L'embauche de personnel supplémentaire accélérera le processus, une demande faite il y a des mois, ajoute-t-il.

« C'est un développement positif autant pour les propriétaires que les locataires. » — Une citation de David Hutniak, président de l’association des propriétaires de la Colombie-Britannique

Le règlement de conflits liés aux expulsions illégales ou à l’arrêt de paiement de loyers devrait donc se faire plus rapidement, plutôt que de prendre des mois.

La régie du logement dit recevoir environ 200 000 demandes d'informations ou d'aide chaque année. (Archives) Photo : getty images/istockphoto / SARINYAPINNGAM

Avantageux pour les locataires?

De plus, cette somme permettra aux unités d’avoir un rôle proactif, donc d’intervenir plus tôt lors de conflits, et d’éviter la tenue d’une audience.

Le ministre du Logement, Ravi Kahlon, explique que les locataires et les propriétaires ont été clairs au sujet de la lenteur de l'actuelle procédure de résolution des conflits.