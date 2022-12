Un festival sportif pour faciliter l’intégration des jeunes nouveaux arrivants à Winnipeg

Salma Douida, une jeune fille d'origine marocaine, essaie de suivre les traces de son père, Abdelmajid Douida, lui-même amateur de soccer et entraîneur à l’école Hugh John Macdonald.

« Je vois beaucoup de personnes de couleur et des personnes issues de la diversité ici. On veut partager nos talents avec les autres » — Une citation de Salma Douida, participante

Inspirée par le parcours du Maroc lors de la dernière coupe du monde, Salma Douida est consciente du rôle rassembleur du soccer dans les sociétés d’accueil.

Quand les gens arrivent ici, ils cherchent des personnes qui leur ressemblent. Par exemple, je suis marocaine et quand nous sommes venus à Winnipeg, nous avons cherché d’autres Marocains pour nous aider à trouver des programmes comme celui-ci , indique-t-elle.

Avec les encouragements et le soutien de son père Abdelmajid, Salma Douida espère avoir une carrière sportive à la hauteur de ses attentes. Photo : Radio-Canada / Maad Chaara

M. Douida n’a pas laissé passer cette occasion d'amener ses deux filles, Salma et Basma, jouer au soccer et rencontrer d’autres enfants. Pratiquer le soccer dans un tel contexte permet à mes deux filles de s’amuser et de créer des liens avec d’autres enfants , explique-t-il.

Lui aussi venu en famille, Saad Tassoufra estime que cette activité pourrait permettre à ses deux garçons, âgés de 6 et 9 ans, d'explorer leurs capacités et leurs habiletés sportives.

Il précise que les activités proposées par l’Académie aident les nouveaux arrivants à mieux s’intégrer. En effet, il invite ces derniers à se renseigner sur ce genre d’organismes pour faciliter le processus de socialisation et d’intégration.

Après avoir vécu au Maroc, aux Émirats arabes unis et en Colombie-Britannique, Saad Tassoufra a décidé de s'installer au Manitoba avec sa famille. Photo : Radio-Canada / Maad Chaara

Un travail stimulant et enrichissant

La fondatrice de l’Académie sportive pour les nouveaux arrivants de Winnipeg, Carolyn Trono, n’a pas pu cacher sa joie en regardant tous ces enfants, venant des quatre coins du monde, courir et jouer ensemble.

Carolyn Trono, fondatrice de l'Académie sportive des nouveaux arrivants de Winnipeg Photo : Radio-Canada / Maad Chaara

Elle mentionne que cette activité est particulièrement importante, car pendant la période des fêtes, quasiment tous les établissements scolaires et les espaces sportifs sont fermés. Les enfants qui sont là ont la chance de jouer et de s’amuser ensemble.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans les services communautaires, Mme Trono espère que le travail de son organisme contribuera aux efforts fournis pour assurer une bonne inclusion sociale des nouvelles familles installées dans la province.