Le courant a été rétabli pour la majorité des Estriens

La situation se résorbe également à l'échelle provinciale. Au total, 700 000 abonnés d'Hydro-Québec ont été privés d'électricité en raison de ces conditions météorologiques particulières.

Mercredi, 40 équipes de travailleurs ont été déployées en Estrie afin de régler les dernières interruptions de courant.

Dans la région, Hydro-Sherbrooke est venue nous donner un coup de main. Partout au Québec, plusieurs compagnies sont venues prêter main-forte à Hydro-Québec pour rétablir le plus de gens possible le plus rapidement possible , a indiqué Sébastien Martineau, conseiller relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

Avec du recul, ce dernier considère que la société d'État était prête à faire face à une tempête de cette envergure, mais a été ennuyée par des facteurs qu'elle ne maîtrise pas.

Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Les vents qui ont été présents durant la tempête étaient très intenses. Mélangés avec la pluie, la neige, tout ça a eu des impacts sur nos équipements, mais aussi sur les arbres à proximité. Ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs petites pannes. On a eu des pannes qui touchaient 1 à 10 résidences.

Pour résoudre toutes ces pannes, les employés d'Hydro-Québec ont été forcés de quitter les routes et de s'aventurer dans des territoires difficiles d'accès.

C'est souvent dans le bois. On ramasse des fils qui sont tombés des poteaux ou bien on répare des poteaux tombés dans la forêt. Vous comprendrez que ça demande beaucoup d'énergie et plus de temps que si on pouvait tout réparer sur le bord du chemin où se trouvent certaines lignes électriques , a expliqué Sébastien Martineau.

Le redoux annoncé dans les prochains jours n'aura d'ailleurs probablement pas d'impact sur le travail des équipes sur le terrain.