Le nombre de plaintes liées aux vols retardés ou annulés risque de grimper en flèche

Au Canada, en date du 20 décembre, plus de 31 000 plaintes pour annulations ou retards de vols étaient en attente de traitement à l’Office des transports du Canada  (Nouvelle fenêtre) . Un nombre qui devrait monter en flèche avec le chaos des derniers jours, mais aussi parce que le nouveau règlement sur les remboursements protège davantage les voyageurs. État des lieux.

Alex Carpentier fait partie de ceux dont le vol a été longuement retardé par Sunwing. Il devait déjà être sur une plage à Cuba, mais son vol a pris plus de 24 heures de retard. C’est presque impossible de parler à un représentant de Sunwing , déplore-t-il.

« Je ne m'y connais absolument pas là-dedans, à qui parler, où m'informer, qui appeler en cas de situation comme celle-là. » — Une citation de Alex Carpentier

N'ayant jamais vécu une telle situation, lui et ses parents peinent à s'y retrouver.

Mais depuis septembre dernier, les voyageurs comme Alex Carpentier sont mieux protégés par la loi canadienne.

Si un vol est annulé ou sérieusement retardé, une réservation pour un vol dans les 48 prochaines heures doit être offerte par le transporteur, même s'il n'a aucun pouvoir sur la situation. Ce n’était pas forcément le cas auparavant.

La protection d’un vol se fait au fur et à mesure, selon les disponibilités , explique Éric Boissonneault, vice-président de l’Association des agents de voyages du Québec.

« Si votre vol est retardé de plus de 24 heures, vous avez automatiquement droit à un plein remboursement [dans les 30 jours]. Vous pouvez aussi accepter le changement de vol et voyager. » — Une citation de Éric Boissonneault

Dans certains cas, il est même possible de demander une compensation en plus du remboursement du prix du billet, précise Jacob Charbonneau, fondateur de Vol en retard, une organisation de défense des droits des passagers aériens. Par exemple, s'il y a des problèmes d'effectif sur un vol en raison de retards successifs, ça peut donner droit à des compensations en plus du remboursement , évoque-t-il.

Selon lui, il est important pour un passager de bien connaître la situation propre à un vol longuement retardé et de ne pas avoir peur de contester la décision de la compagnie aérienne, même si à la suite d’une demande de compensation, il y a refus .

Selon M. Boisonneault, la charte qui protège les voyageurs canadiens n’a rien à envier à son homologue américaine. Ce n'est toutefois pas l'avis de Mehran Ebrahimi, spécialiste de l'aviation.

Mehran Ebrahimi, spécialiste de l’aviation Photo : Radio-Canada

Là-bas, le fardeau de la preuve repose sur les compagnies aériennes alors qu'ici, chez nous, c'est aux passagers de montrer que la situation ne permettait pas à la compagnie d'assurer un vol. Aux États-Unis, c'est l'inverse , mentionne-t-il.

Nombre de plaintes par 100 vols (avril à sept. 2022)

Compagnies aériennes canadiennes

Flair Airlines : 13,7

Swoop : 12,6

Sunwing : 8,6

WestJet : 4,9

Air Canada : 3,6

Air Transat : 2,2

Compagnies aériennes étrangères

Qatar Airways : 24,1

Turkish Airlines : 14,7

Air India : 13,7

Royal Air Maroc : 13,3

Etihad Airways : 12,9

Air Portugal : 11,9

[...]

Air France : 5,2

La charte canadienne des droits des passagers est entrée en vigueur le 8 septembre dernier, malgré l'opposition des compagnies aériennes. Jusqu'à cette date, le Règlement sur la protection des passagers aériens n'exigeait des remboursements que pour les perturbations de vol qui étaient attribuables aux compagnies aériennes, ce qui excluait les situations allant des tempêtes aux problèmes mécaniques imprévus.

Avec les informations d'Aimée Lemieux et de Vincent Rességuier