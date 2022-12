Ukraine : Moscou atteindra ses objectifs à force de « patience », dit Lavrov

Je suis convaincu que grâce à notre entêtement, notre patience et notre détermination, nous défendrons nos nobles objectifs, ceux vitaux pour notre peuple et notre pays , a déclaré M. Lavrov, lors d'une interview diffusée mercredi sur la chaîne de télévision russe Pervy Kanal.

Cela en restant toujours ouvert à un dialogue équitable et à des accords pour assurer une sécurité égale et indivisible en Europe , a-t-il poursuivi.

Cependant, il a rappelé que la reprise d'un dialogue avec Kiev passait obligatoirement par une reconnaissance, par l'Ukraine, de l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia, Kherson).

Une part inaliénable de ces conditions (pour trouver une issue diplomatique, NDLR), c'est que les quatre régions appartiennent à la Fédération de Russie , a affirmé M. Lavrov, précisant que Moscou devait bien sûr conquérir l'ensemble de ces quatre territoires qui ne sont actuellement pas contrôlés entièrement par l'armée russe.

Pour l’Ukraine, la restitution de ces régions constitue une condition pour toute négociation avec la Russie.

Ces régions doivent être libérées de la menace de la nazification qu'elles ont endurée pendant de longues années , a abondé Sergueï Lavrov, reprenant le discours du Kremlin qui assure que les populations russophones d'Ukraine doivent être protégées face à de supposés nazis au pouvoir à Kiev.

On ne se presse pas, comme l'a dit le président russe Vladimir Poutine. On veut finir aussi vite que possible cette guerre que l'Occident a préparée et déclenchée contre nous via l'Ukraine , a ajouté M. Lavrov à la télévision russe.

Aide militaire française

Le même jour de ces déclarations du chef de la diplomatie russe, le ministre français des Armées français, Sébastien Lecornu, a assuré depuis Kiev que son pays œuvre à répondre aux besoins militaires ukrainiens pour les semaines à venir .

Les ministre français des Armées Sébastien Lecornu et son homologue ukrainien Oleksii Reznikov lors d'une conférence de presse à Kiev Photo : afp via getty images / SERGEI SUPINSKY

M. Lecornu a également rencontré le président Volodymyr Zelensky lors d'une réunion de travail à la mi-journée.

Selon un communiqué de la présidence ukrainienne, Volodymyr Zelensky a informé M. Lecornu de la situation au front et des besoins urgents de défense de l'armée ukrainienne.

Devant la presse, le ministre français a évoqué le fonds innovant de 280 millions de dollars qui permet à l'Ukraine d'acheter directement du matériel auprès d'industriels français, en fonction des priorités de l'Ukraine pour faire face à l'armée russe.

Par ailleurs, les dirigeants français et ukrainiens ont évoqué le problème des réparations des équipements militaires occidentaux endommagés sur le champ de bataille. La maintenance de ce qui a été déjà donné à l'Ukraine est tout aussi importante que les équipements nouveaux , a affirmé M. Lecornu.

La lutte et la défense antiaérienne , les systèmes d'artillerie comme les Caesar (français), l'approvisionnement en munitions et en véhicules blindés, ainsi que la lutte contre les drones iraniens font actuellement partie des priorités de l'armée ukrainienne, ont fait valoir les autorités ukrainiennes.

Paris a dit réfléchir à fournir à Kiev davantage de missiles sol-air.