Sprint final pour l’Opération Nez rouge

Bien que la campagne 2022 ne soit pas encore terminée, la coordonnatrice pour l'Opération Nez rouge à Sherbrooke, Stéphanie Hoarau, observe déjà certaines tendances par rapport aux autres années.

On a quand même un peu moins de bénévoles qu'avant la pandémie. On constate aussi des changements globaux chez les clients. Par exemple, les appels se terminent un peu plus tôt dans la nuit. Il y a une baisse d'appels à partir de 3 h du matin. On a une réalité différente par rapport à avant la pandémie.

Stéphanie Hoarau est coordonnatrice pour Opération Nez rouge à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Par ailleurs, ce n'est pas parce que l'Opération en est à sa dernière semaine d'activités qu'elle n'a plus besoin de bénévoles pour effectuer des raccompagnements. Les citoyens désireux d'offrir de leur temps sont les bienvenus.

Comme nous sommes entre Noël et le Jour de l'An, il y a beaucoup de gens qui sont en congé. On compte sur les personnes qui ont des temps libres pour venir faire du raccompagnement. C'est une belle activité du temps des Fêtes, en tout cas on essaie de la vendre ainsi. Pour les quatre derniers jours, on invite la population à venir faire du raccompagnement , a ajouté la coordonnatrice.

Stéphanie Hoarau a finalement souligné que cette dernière ligne droite est habituellement plus tranquille que la semaine qui précède Noël, durant laquelle de nombreuses fêtes entre amis et collègues sont organisées.