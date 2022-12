C’est le grand retour de la Coupe de la capitale Bell à Ottawa

La 22e Coupe de la capitale Bell s'amorce à Ottawa. Bien que 300 équipes participaient à la compétition lors de précédentes éditions, on aura droit à un format réduit cette année.

Près de 150 équipes des quatre coins de l'Amérique du Nord seront au rendez-vous. Ça demeure un nombre impressionnant de jeunes hockeyeurs enthousiastes à l'idée de retrouver une compétition d'envergure.

À noter que ce tournoi de hockey mineur a longtemps été le plus grand du Canada dans sa catégorie. Comme chaque année, certaines équipes viennent de très loin pour tenter de mettre la main sur l'un des trophées en jeu.

Plus d'un millier de jeunes hockeyeurs se disputeront les trophées sur les 16 patinoires qui accueilleront les matchs. Une chose est certaine, l'effervescence est bel et bien de retour à Ottawa.

Ça a été très difficile de ne pas avoir de tournoi les deux dernières années , confie le directeur général de la Coupe de la capitale Bell, Mark Sluban. On se faisait demander quand est-ce que la Coupe de la capitale Bell serait de retour et on était près l'an dernier, mais on a dû l'annuler à la dernière minute.

Des nouveautés

Cette année, le tournoi présente également une nouveauté. À l'issue de chaque match, peu importe le résultat, les équipes s'affrontent en tirs de barrage.

À la fin de la compétition, un trophée de champions des fusillades sera remis dans chaque catégorie. Les enfants aiment ça , explique M. Sluban. Ils se sont pratiqués ces dernières semaines.

« Ils peuvent tous participer pour voir qui peut marquer le plus de buts et remporter le plus de séances de tirs de barrage. » — Une citation de Mark Sluban, directeur général de la Coupe de la capitale Bell

Plusieurs clubs représentent la grande région de la capitale nationale, mais d'autres ont dû prendre l'avion ou passer des heures sur la route dans l'espoir de repartir avec une médaille au cou.

Toutefois, aucune équipe n'a eu un voyage plus compliqué que celles en provenance d'Orange County, en Californie. Les sacs de plusieurs joueurs ont été égarés par une compagnie aérienne, mais les organisateurs du tournoi tentent activement de leur trouver des équipements de rechange.

On demeure positif, les enfants sont très contents d'être ici, on attendait ça depuis des années , souligne Leigh-Anne Cantwell, la gérante du Orange County Hockey Club. On veut leur offrir la meilleure expérience et peu importe, on va trouver un moyen de les faire jouer pour ramener un trophée!

Les finales seront disputées vendredi au Centre Canadian Tire afin d'offrir une expérience qui ressemble le plus possible à la Ligue nationale aux équipes méritantes.

Avec les informations d'Ismaël Sy