Un retour à la normale, ou presque, pour le Bye bye 2022

Tout le monde, collectivement, était tanné de parler, d’entendre parler et de vivre la COVID , admet Simon-Olivier Fecteau, qui pilote avec Guillaume Lespérance son septième Bye bye d’affilée.

Même s’il n’y a pas de mesures de confinement au moment de la diffusion de l’émission, je préfère nettement une année normale à une année de COVID , ajoute-t-il, sourire en coin, en référence aux cotes d’écoute record des émissions de 2020 et de 2021.

Simon-Olivier Fecteau signe son septième «Bye bye» d'affilée. Photo : Radio-Canada / Karine Dufour

Un marathon de fin d’année

Mercredi soir, l’équipe de production du Bye bye 2022 travaillait encore à finaliser le montage de l'émission, mais comptait toujours boucler le tout avant le 30 décembre à minuit. L’incontournable revue de fin d’année d’ICI Télé, suivie par près de 5 millions de personnes en 2021, sera diffusée un peu moins de 24 heures plus tard.

À l’approche de ce grand rendez-vous télévisuel, Simon-Olivier Fecteau remarque qu'il est moins stressé qu’à son habitude. Tout le monde est stressé, mais pas tant. C’est la septième année; ç'a l’air qu’on s'habitue un peu à tout, dans la vie , dit-il en riant.

Guylaine Tremblay, dans le rôle de «Guillaume Le P’tit Viarge», une parodie de Guillaume Lemay-Thivierge, avait été appréciée du public en 2021. Photo : Radio-Canada

Comme le veut la formule, son équipe et lui ont revisité les nouvelles qui se sont imposées au cours de la dernière année. Autrement dit, les sujets qui ratissent large et qui sont connus de la majorité des Canadiens et Canadiennes francophones, afin de faire rire un large public.

Et comme toujours, Simon-Olivier Fecteau refuse de dévoiler les ingrédients de sa recette secrète. Il affirme toutefois avoir mis le paquet , tant pour ce qui est des moyens de production qu'en ce qui concerne le contenu, afin de donner vie aux sketches du Bye bye 2022, qui mettent en vedette Guylaine Tremblay, Sarah-Jeanne Labrosse et François Bellefeuille.

Pierre-Yves Roy-Desmarais et Patrick Huard, qui avaient conquis le public l’an dernier avec la Toune du coronavirus (encore) et le segment parodiant le Mega Fitness Gym de Québec, s’ajoutent à la distribution principale du Bye bye 2022.

Ils sont extrêmement prolifiques et talentueux. Les avoir dans l’équipe, ça ajoute beaucoup de possibilités, et ça amène leur univers , soutient Simon-Olivier Fecteau.

Viser juste

Chaque année, l’équipe du Bye bye a la tâche difficile de livrer des blagues incisives et musclées, tout en évitant le piège du mauvais goût. Un défi de taille, après une année marquée par des débats sur les limites de la liberté d'expression.

Simon-Olivier Fecteau n’a pas peur de se mouiller pour autant. Au contraire : il se nourrit du climat social tendu, qu’il estime être propice à l’humour.

L’humour, c’est construit sur des tensions. S’il n’y a pas de tension, il n’y a pas de blague, dit-il. Parfois, on a juste à mentionner un sujet et ça devient tendu; ça peut devenir drôle.

« On dirait que "on ne peut plus rien dire", c’est une fausse prémisse qu’on se dit collectivement. On peut dire des choses, mais ça frappe plus. Donc, c'est juste de bonnes nouvelles pour l’humour. » — Une citation de Simon-Olivier Fecteau

En 2021, Martin Matte avait fait une apparition dans un sketch inspiré de l'émission «Les beaux malaises», qui parodiait le stress associé au confinement. Photo : Radio-Canada

Un dernier rodéo à l’ancienne tour de Radio-Canada

Au cours des dernières années, le personnel montréalais du diffuseur public a quitté progressivement l’ancienne tour de Radio-Canada pour la Nouvelle Maison Radio-Canada, située à quelques centaines de mètres de celle-ci.

L’équipe du Bye bye 2022 s’est donc retrouvée seule, ou presque, dans les anciens bureaux du diffuseur public, ce qui a nourri quelques savoureuses anecdotes, selon Simon-Olivier Fecteau.

N’importe qui qu’on croise dans le corridor travaille sur le Bye bye ou est un déménageur qui déménage du stock de la vieille tour , raconte-t-il en riant.

Les molécules de Radio-Canada ont été retirées cet été de la tour du 1400, boulevard René-Lévesque, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

L’équipe a notamment vu les fils électriques d’un de ses trois studios être coupés par erreur par un déménageur, rendant celui-ci inutilisable pendant quelques heures. « Pas débranché, là. Coupé. Avec des cutters », précise-t-il.

On est vraiment dans la fin de la vie de l’ancienne tour. On le sent totalement , conclut-il.

Le Bye bye 2022 sera diffusé le 31 décembre à 23 h à l’antenne d’ICI Télé. Le duo composé du producteur Guillaume Lespérance et du réalisateur-producteur au contenu Simon Olivier Fecteau est à la tête de l’émission, avec Maxime Caron à la script-édition.