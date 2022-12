Il n'en fallait pas plus pour mettre de pétillantes étoiles dans les yeux de ces enfants. Ils ont pu se promener dans les couloirs du département d'oncologie du CHUS à bord de leurs nouveaux véhicules de patrouille.

D'habitude, ce sont des journées difficiles [à ce temps-ci de l'année], mais là c'est un cadeau. On peut plutôt s'amuser, au lieu d'arriver ici et de se dire que ça ne va pas bien aller , a confié Isabelle Ross, la mère du petit Nathan.

L'un des policiers derrière le projet, Tommy Breton, a à cœur le bonheur des jeunes patients.

« Voir le sourire des enfants, les voir conduire les voitures dans le département, c'est ce qu'on imaginait. » — Une citation de Tommy Breton, policier du Service de police de Sherbrooke

La fille du policier, Florence, est elle-même une ancienne patiente de cette unité. Elle connaît ainsi la réalité des jeunes qui sont hospitalisés.

Ça ajoute vraiment quelque chose au traitement, à la lourdeur qui peut venir avec le mot cancer, ça allège vraiment les choses , a témoigné Florence Breton.

« Je suis bien fier de voir mon père aller. » — Une citation de Florence Breton

Pour Florence, ce retour à l'hôpital de Fleurimont fait ressurgir de nombreux souvenirs. Certains plus douloureux, mais aussi plusieurs bons moments.

C'est sûr que le temps des Fêtes, c'est une période où on se réunit, où il y a de l'amour, où on est en famille. Normalement, on est sous le sapin, on déballe nos cadeaux, on vit ces moments-là avec les gens qu'on aime. Se retrouver ici, dans cette période là, on peut penser facilement que c'est difficile, mais non. Ici, l'équipe, ce sont tous de petits anges.

« Quand on se réunit ici, on est dans un petit cocon rempli de bonheur. On vient juste ajouter un peu de sourire. » — Une citation de Florence Breton

Prévu pour 2023, le don des véhicules miniatures a par ailleurs été devancé, au grand plaisir des petits et de leur famille.

On a devancé pour pouvoir accompagner les jeunes dans le temps des Fêtes, leur mettre un petit sourire aux lèvres, ça fait un cadeau de plus pour Noël , a indiqué Tommy Breton.

D'après le reportage de Thomas Fortier