Des horticulteurs cultivent des fruits subtropicaux dans le sud de la C.-B.

En Colombie-Britannique, des horticulteurs réussissent à faire pousser des fruits subtropicaux comme des citrons et des oranges. Jane Squier, sur l'île Salt Spring, et Bob Duncan, sur l'île de Vancouver, expliquent que la sécurité alimentaire et la résilience face au climat sont au cœur de leur démarche.

Jane Squier est entourée d’une oasis de fruits : des citrons, des oranges, des avocats, des grenades et des limettes. Ces arbres sont des héros, ils produisent des fruits magnifiques , raconte l’horticultrice qui fait pousser plus de 34 variétés d’agrumes dans sa serre de 557 m2 sur l'île Salt Spring, et ce depuis huit ans.

Jane Squier fait partie de ces aventuriers du sud de la Colombie-Britannique qui tentent de faire pousser des fruits typiques des zones subtropicales et méditerranéennes alors que la province est normalement considérée comme trop froide pour ce type de cultures.

Ces cultivateurs disent vouloir susciter des conversations autour de la sécurité alimentaire et de la résilience face au climat.

« Je suis juste très curieuse de tous les aspects [qui permettent] que cela fonctionne. [...] Je passe du temps avec un microscope et je surveille la progression de la biologie du sol, c'est ma passion. » — Une citation de Jane Squier

Certains de ses arbres produisent plus de 20 kilogrammes de fruits par an, dit-elle. Jane Squier conserve la chaleur dans sa serre en retenant l'eau de pluie dans deux grands réservoirs. En hiver, l'eau est chauffée avec une chaudière à gazogène de bois à haut rendement énergétique.

Deux ventilateurs font circuler la chaleur dans la serre pour empêcher les arbres fruitiers de geler. Le système est conçu pour maintenir une température de 2 °C pendant les mois les plus froids. Jane Squier a également construit des murs thermiques pour mieux isoler sa serre, stabiliser la chaleur et le taux d’humidité.

Selon elle, il est important de trouver des solutions pour augmenter la sécurité alimentaire au niveau local et rendre les arbres fruitiers plus résistants aux températures extrêmes. Nous pouvons apprendre à cultiver ces cultures avant-gardistes avec un minimum d'intrants, en particulier sur la côte ouest où nous avons un climat plus doux.

Pendant le dôme de chaleur en 2021, Jane Squier a utilisé une toile à ombrer pour bloquer environ 40 % du soleil et ainsi refroidir sa serre et protéger ses arbres fruitiers. Elle compte également uniquement sur l’eau de pluie, avec 318 000 litres de stockage pour répondre aux besoins des arbres.

Des produits locaux

Près de Sidney, sur l'île de Vancouver, Bob Duncan cultive plus de 400 variétés de fruits, tels que des navels, citrons, limettes, olives et plus de 150 types de figues. Il produit jusqu’à 400 kilogrammes de kiwis, 200 kilogrammes de figues et 100 kilogrammes de navels par an.

« Personne ne rêvait de la plupart de ces produits méditerranéens auparavant [mais] nous cultivons avec succès des agrumes de toutes sortes. » — Une citation de Bob Duncan

Certains des fruits sont cultivés dans des serres non chauffées, quand d’autres le sont en extérieur. En cas de températures froides, Bob Duncan utilise des lumières de Noël et du reemay, un type de tissu utilisé pour recouvrir les cultures afin de les protéger des éléments.

Bob Duncan cultive plus de 400 variétés d'arbres fruitiers près de Sidney, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

Bob Duncan assure que ses produits ont un impact environnemental et économique bien moindre que celui des produits importés. Vous obtenez 200 citrons pour environ 2 $ d’énergie.

Le Britanno-Colombien pense également que cela constitue un plan de secours s’il arrive quelque chose aux produits en provenance de Floride et Californie. La province importe actuellement environ 8,8 milliards de dollars de nourriture, dont 2 milliards de dollars de fruits et légumes de Californie chaque année.

Selon Lenore Newman, directrice de l'Institut des aliments et de l'agriculture à l'Université de la vallée du Fraser, il y a un éventail croissant de fruits qui peuvent être cultivés dans la partie sud de l'île de Vancouver avec le réchauffement des températures. Il est notamment plus facile de cultiver des olives, des avocats ou des fruits de la passion.

« Le changement climatique a un peu déplacé la barre [mais] il s'agit d'une activité de niche qui demande beaucoup d'efforts et qui n'est probablement pas encore viable financièrement à grande échelle. » — Une citation de Lenore Newman, Université de la vallée du Fraser

Avec les informations de Baneet Braich