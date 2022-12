Plus de 1500 clients encore privés d’électricité cinq jours après la tempête

Selon le bilan publié sur le site Info-pannes d'Hydro-Québec mercredi à 16 h 16, il y avait toujours 1624 clients touchés. C'est environ 900 de moins que mardi midi.

Au plus fort de la panne, il y a eu jusqu'à 53 000 clients plongés dans le noir, sur un total de 133 936 dans toute la région.

Un total de 145 pannes un peu partout sur le territoire sont toujours répertoriées, pour une moyenne de 12 clients par panne.

Les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-Chapdelaine sont les plus épargnées, avec respectivement deux et cinq pannes pour 3 et 130 clients touchés. Dans Lac-Saint-Jean-Est, on compte 623 clients sans courant, 654 dans la MRC du Fjord-du-Saguenay et 214 à Saguenay.

Plus du quart à Sainte-Rose-du-Nord

Du côté des municipalités, celles de Saint-Fulgence et de Sainte-Rose-du-Nord comptent le plus haut pourcentage de résidences qui ne sont actuellement pas desservies par Hydro-Québec. À 16 h 16, Sainte-Rose-du-Nord comprenait 28 % de clients sans électricité (126 sur 450), contre 20 % à Saint-Fulgence (265 sur 1318).

On n’a pas beaucoup de communications avec eux [Hydro-Québec]. On suit le déroulement sur leur plateforme. On peut comprendre, compte tenu qu'il y a tellement d'endroits où intervenir, qu'ils ne puissent pas nous promettre une date précise. Disons qu'on se croise les doigts pour jeudi , a commenté le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre, mercredi après-midi.

Avec Roby St-Gelais