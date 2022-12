La tempête propulse la saison de ski de fond dans la région

C’est le cas au Club de ski de fond d’Amos, où il manquait encore, il y a quelques jours, plusieurs centimètres de neige afin de permettre une glisse sécuritaire.

C’est sûr que ç’a aidé! Il fallait ça parce qu’il nous manquait beaucoup de neige la semaine passée. On faisait du ski quand même, mais c’était limite. Maintenant, avec ça, on en a en masse! , se réjouit le responsable de l’entretien des sentiers au Club de ski de fond d’Amos, Michel Bouchard.

Le son de cloche est le même au Club de ski de fond d’Évain, à Rouyn-Noranda. La gérante du club, Mélanie Gauvin, explique que les récentes accumulations ont permis d’ouvrir l’ensemble du domaine skiable.

« La tempête a vraiment aidé, parce que nous avons pu ouvrir toutes nos pistes. Avec la neige qui est tombée, le décor est magique, les paysages sont super beaux, les clients sont contents. Enfin de la neige, on vient skier! » — Une citation de Mélanie Gauvin, gérante du Club de ski de fond d'Évain

Les adeptes de ski de fond de Rouyn-Noranda peuvent maintenant s’adonner à la pratique de leur sport en soirée, après le coucher du soleil.

Nous sommes rendus avec trois kilomètres de sentiers éclairés, rappelle Mélanie Gauvin. On a la balade et on vise éventuellement de se rendre jusqu’au premier chalet. On a aussi une petite boucle au niveau de la pente douce, alors on a un beau trajet qu’on peut effectuer le soir. Avec les lumières et la neige, c’est magnifique , souligne-t-elle.

Les skieurs au rendez-vous

On peut notamment s'adonner au ski de fond à la Forêt récréative de Val-d'Or. (Archives) Photo : Émélie Rivard-Boudreau

À la Forêt récréative de Val-d’Or, la neige récemment reçue a également permis l’ouverture de l’ensemble des pistes de ski de fond.

Le sentier glacé est également ouvert au public, mais du temps froid sera nécessaire pour l’obtention d'une qualité de glace optimale.

Pour le sentier glacé, il manque un peu de froid pour avoir de très belles conditions pour le patin, mais le sentier peut quand même accueillir la clientèle qui veut venir patiner. Nous avons deux kilomètres de sentiers sur la glace dans la forêt qu'on peut utiliser, et en soirée, avec les lumières, c'est de toute beauté, le décor est merveilleux! , s’exclame la régisseuse de la Forêt récréative, Nathalie Perreault.

Mme Perreault constate que les amateurs de sports de glisse étaient impatients de renouer avec les sentiers hivernaux.

Jusqu’à maintenant, ça se déroule bien, les adeptes sont présents. Ils avaient hâte de pouvoir recommencer à skier. Nous étions très heureux qu’il y ait une tempête de neige pour enfin ouvrir l’ensemble de nos sentiers. On l’attendait, parce qu’il manquait un peu de neige. On a donc commencé un peu plus tard que les années passées , explique-t-elle.

Une saison très bien lancée

Un sentier de ski de fond à la Forêt récréative du Camp Dudemaine, dans le secteur d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

À Évain, où plus de 300 membres se sont déjà inscrits, Mélanie Gauvin remarque une belle diversité au sein de la clientèle des derniers jours.

La saison est très bien lancée, on a des cartes de membre qui s’ajoutent de plus en plus à tous les jours. Depuis le 24 décembre, les gens viennent pas mal en famille. Les étudiants, les gens de l’extérieur, on a de plus en plus de monde et c’est vraiment agréable , mentionne-t-elle.

Alors que le mois de janvier n’est pas commencé, le nombre de cartes de membre vendues à Amos s’approche déjà du total de l’année dernière.