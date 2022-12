Pour réduire le coût de leur épicerie, des résidents du Nord la font pousser

Les auteurs de la 13e édition du Rapport annuel sur les prix alimentaires croient qu’une famille dépensera environ 1 000 $ de plus pour son épicerie en 2023. Cette publication annuelle, rédigée par des chercheurs à travers le Canada, étudie les facteurs qui affectent les chaînes d’approvisionnement afin d’estimer le coût réel des aliments.

Devant ce constat, certains décident de prendre la situation en main et se tournent vers l'indépendance alimentaire. La résidente de Sudbury, Roxanne Poirier, affirme avoir épargné plus de 1 000 $ en cultivant sa propre laitue.

Roxanne Poirier et ses enfants, Clara et Carson. Photo : Avec la permission de Roxanne Poirier

Mme Poirier habite le quartier de Garson et est mère de deux enfants. Le poids de l'augmentation du prix des aliments a commencé à se faire sentir durant son congé de maternité, alors qu’une importante partie du budget familial était consacré à l’achat de lait maternel et de couches. L'augmentation sur les prix des produits frais était particulièrement problématique.

« Notre budget était vraiment serré, et c’était le printemps à l’époque et j’étais vraiment frustrée de ne pouvoir acheter les produits que j’avais l’habitude de consommer. J’ai l’habitude de manger des produits frais, car j’ai été élevée sur une ferme. » — Une citation de Roxanne Poirier

S’inspirant de vidéos partagées sur YouTube, elle s’est mise à cultiver de la laitue et des échalotes. Elle a continué à faire pousser des légumes et des herbes durant les mois plus froids de l’hiver.

Misty Smith, mère de famille de trois enfants à Sudbury, dit que l’insécurité alimentaire lui pèse depuis le début de la pandémie. Récemment, cette inquiétude l’a poussée à prendre des mesures concrètes et à cultiver également ses aliments.

Misty Smith élève aussi des poules dans sa cour. Photo : Avec la permission de Misty Smith

Mme Smith élève aussi des poules pour les œufs et la viande. Elle en a maintenant 16, dont cinq pondeuses.

« C’est déprimant de travailler cinq jours par semaine, de recevoir son chèque de paie puis de se demander [si] tout le monde [pourra] manger jusqu’au prochain chèque de paie. » — Une citation de Misty Smith

Mme Poirier et Mme Smith constatent toutes les deux le bénéfice d’une telle expérience pour leurs enfants, au delà de la seule question financière. Afin de se rendre compte, vous savez, d'où provient leur nourriture, de comment subvenir à leurs besoins, ce genre de choses , précise Mme Smith.

Mme Poirier fait le même constat. Mon fils détestait les carottes jusqu’à ce qu’il mange une carotte [...] de notre jardin , raconte-t-elle.

Avec les informations de Sam Juric, de CBC