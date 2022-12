Inquiétudes grandissantes face à un nouveau convoi des camionneurs à Winnipeg en février

Le fondateur du groupe Defend Winnipeg, Omar Kinnarath, n'est pas surpris que des membres du groupe Canada Unity aient choisi Winnipeg. Selon lui, lors du dernier convoi, la police n’a pas été assez sévère à l’égard des manifestants.

Il se souvient de la vie à proximité des manifestations. C’était 18 à 19 h de klaxons par jour. Je me souviens que mes voisins, particulièrement les plus âgés, avaient peur de quitter leurs logements.

M. Kinnarath a depuis quitté le centre-ville, mais il compte continuer d’aider les résidents du secteur avec Defend Winnipeg.

On va s’organiser pour raccompagner les gens de leurs arrêts de bus à leurs maisons. On va distribuer des bouchons d’oreilles et, dans les cas les plus graves, essayer de trouver des solutions pour reloger les personnes les plus proches des manifestations , précise-t-il.

Avant tout, Omar Kinnarath espère que la Ville gérera différemment ce convoi. J’aimerais dire au maire de Winnipeg que c’est sa chance de protéger les Winnipégois et sa ville et de s’assurer que chaque citoyen est en sécurité.

Dans un courriel, le gouvernement manitobain assure que le droit de chacun de manifester ne doit pas empiéter sur le droit de tous les citoyens de vivre sans perturbation importante. Les actions des participants qui ne respectent pas ces principes seront communiquées aux forces de l'ordre , écrit un porte-parole du gouvernement.

De son côté, un porte-parole du Service de police de Winnipeg affirme dans un courriel que la police n’a pas encore engagé de dialogue avec le groupe organisant le prochain convoi des camionneurs.

Ça ne sera jamais aussi important qu’à Ottawa

De son côté, l’opposant aux restrictions liées à la COVID-19 et co-organisateur de manifestations anti-mesure sanitaire, Patrick Allard, assure ne pas en connaître davantage sur ce nouveau convoi des camionneurs à Winnipeg. Il affirme d'ailleurs qu'il ne sait pas s’il prendra part aux manifestations.

Selon M. Allard, il existe toujours des mesures sanitaires en place qui expliqueraient ce retour du convoi à Winnipeg. Il existe toujours des mesures à travers le pays, mais aussi ici à Winnipeg, où on demande le port du masque à l’entrée des universités.

L'un des leader du convoi des camioneurs, Patrick Allard, n'a pas indiqué si il joindra le mouvement en février 2023. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Selon mon expérience, les manifestations au Manitoba ne sont pas aussi importantes que dans d’autres provinces. Ça ne sera jamais aussi important qu’à Ottawa , croit l’ancien organisateur.

Celui qui a été condamné pour avoir enfreint à répétition les mesures sanitaires continue de prôner la liberté de chacun de pouvoir manifester, peu importe leurs opinions et aussi longtemps que le tout reste pacifique.

Patrick Allard nie également le rapprochement entre les manifestations du convoi des camionneurs et des mouvements et des propos extrémistes ou violents.

Avec les informations d’Anne-Charlotte Carignan