La MRC de Mékinac durement affectée par les pannes d’électricité

Les conséquences de la tempête se font toujours sentir pour plusieurs résidents de la MRC de Mékinac. À Notre-Dame-de-Montauban, plusieurs résidents sont toujours privés d’électricité, dont certains depuis six jours.

L’électricité est de retour au cœur du village, mais les quartiers plus éloignés, comme le Lac Castor, n’ont toujours pas retrouvé le courant.

Les dégâts sont notables. Les routes en périphérie du village sont toujours jonchées de branches cassées, des arbres se trouvent encore en suspension sur des fils électriques, et certains fils électriques gisent même au sol.

Un refuge avait été aménagé dans la salle communautaire du secteur Les Mines à Notre-Dame-de-Montauban. Il est désormais relocalisé dans les locaux de l’aréna du village, où les citoyens peuvent venir se réchauffer, manger ou prendre une douche.

Plusieurs citoyens de Lac-aux-Sables n’ont également pas retrouvé l’électricité. Selon le maire de la municipalité, Yvon Bourassa, les secteurs de villégiature, comme le Lac des Américains, sont les plus touchés par les pannes de courant. La caserne de pompiers de la municipalité était ouverte mardi soir pour offrir aux résidents des services de base.

Selon Hydro-Québec, 70 monteurs de lignes sont actuellement à l'œuvre dans la MRC de Mékinac, auxquels s’ajoutent des équipes chargées de dégager les végétaux tombés sur les lignes électriques.

La société d’État n’est pas en mesure de préciser quand le courant sera rétabli dans l’ensemble de la MRC , où 865 clients sont sans service au moment de publier ces lignes.

Les municipalités de Notre-Dame-de-Montauban, de Lac-aux-Sables et de Sainte-Thècle comptent le plus de pannes avec respectivement 405, 246 et 96 clients devant composer avec une interruption de service.

Avec les informations de Coralie Laplante