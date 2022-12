Encore plus de pluie attendue dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique

Les habitants du sud-ouest de la Colombie-Britannique peuvent encore s’attendre à de fortes pluies, selon Environnement Canada, qui n'a toutefois lancé aucune alerte météorologique pour la province. Les veilles d’inondations restent également en vigueur pour l’île de Vancouver et la côte sud.

Si les grandes marées se retirent tranquillement, les habitants des communautés bordant le détroit de Georgia sont invités à surveiller les niveaux d’eau pour encore quelques jours.

Mercredi, la marée haute pourrait atteindre 4,9 mètres à Vancouver et 5,7 mètres à West Vancouver, soit un peu plus bas que les niveaux atteints mardi.

Risques d’inondations dans les basses terres

Le Centre de prévision des régimes fluviaux de la province maintient les veilles d’inondations et les avis de haut débits en vigueur sur l’île de Vancouver et sur la côte sud, ce qui inclut la côte Sunshine, la baie Howe, la région Sea-to-Sky, le grand Vancouver et la vallée du Fraser.

Selon de récentes données météorologiques, Vancouver a reçu quelque 100 millimètres de pluie depuis la veille de Noël. Les prévisionnistes du niveau des rivières indiquent que cette pluie combinée aux températures plus chaudes et à la fonte de la neige tombée avant Noël pourrait causer des inondations dans certaines régions.

Risques d’avalanches dans les montagnes

Du côté des montagnes, les conditions sont réunies pour causer des avalanches, selon Avalanche Canada, qui précise que les fortes neiges tombées dernièrement et la faiblesse du manteau neigeux rendent les conditions très dangereuses .