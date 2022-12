Carla Beck se concentre sur l’abordabilité et la santé dans son bilan de l’année 2022

La cheffe du Nouveau Parti démocratique (NDP) de la Saskatchewan, Carla Beck, admet qu’elle a connu une année occupée en 2022. Dans son bilan de l'année, elle met l'emphase sur l'abordabilité et la santé dans la province.

Mme Beck a remporté la direction du son parti en juin, devenant cheffe de l'opposition à l'Assemblée législative.

Je pense que l'un des plus grands souvenirs de cette année sera le temps passé sur la route à parler aux gens à travers la province. C'est un immense privilège de s'asseoir avec les gens et d'écouter leurs préoccupations, mais aussi leurs espoirs et leurs rêves , indique la cheffe du NPD de la Saskatchewan, dans une entrevue accordée à CBC /Radio-Canada le 12 décembre dernier.

Selon Mme Beck, l’augmentation du coût de la vie est la préoccupation principale des Saskatchewanais. Les gens ont l'impression qu'ils travaillent plus fort, mais qu'ils arrivent de moins en moins à payer leurs factures à la fin du mois , précise Carla Beck.

D’après Mme Beck, plusieurs entreprises estiment qu'elles ont pu s'en sortir de la crise financière causée par la pandémie de COVID-19, mais qu'elles ont été frappées par des augmentations des tarifs d'électricité mises en place par le gouvernement de Scott Moe.

Lorsque vous avez un gouvernement qui parle de croissance et de la merveilleuse performance de l'économie, cela devrait se traduire par des retombées pour les gens de la province et nous ne le voyons pas pour la plupart des gens , affirme-t-elle.

Du financement pour la santé

En ce qui concerne la santé, notamment la situation dans les salles d'urgence et les interruptions de service dans les hôpitaux, Carla Beck pense qu’il est plus difficile de retenir les travailleurs en Saskatchewan.

Nous voyons des travailleurs de la santé mécontents, qui ne se sentent pas respectés, qui n'ont pas l'impression d'être entendus, qui sont épuisés ou qui choisissent de quitter la profession , déclare Carla Beck.

Ce serait le moment de stabiliser ces postes pour que les gens puissent avoir accès à des soins de première ligne. Il est très difficile pour les gens de la province de trouver un médecin de famille, comme c'est le cas à Saskatoon où aucun médecin de famille n'accepte de nouveaux patients , ajoute-t-elle.

Le projet de loi Saskatchewan First

La Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN) a exprimé son opposition au projet de loi Saskatchewan First, qui vise à affirmer la compétence de la province sur les ressources naturelles.

Carla Beck estime que le gouvernement Moe aurait pu procéder à des consultations avant le dépôt du projet de loi.

« Le manque de consultation avec des communautés autochtone et métisse n'est pas surprenant. » — Une citation de Carla Beck, cheffe du Nouveau parti démocratique de la Saskatchewan

Mme Beck ajoute qu'il est important que le NPD « continue à démontrer qu'il est un parti qui veut former le gouvernement en 2024 ».

« Je pense que nous continuons à établir des liens et à montrer aux gens que non seulement il est possible de faire mieux, mais que le NPD de la Saskatchewan a beaucoup a offrir aux gens de cette province. »

Avec les informations d’Adam Hunter