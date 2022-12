Des résidus de bauxite de Rio Tinto transportés par les forts vents à Arvida

À plusieurs endroits, la neige a pris une teinte rosée.

Par courriel, l’entreprise dit avoir agi pour faire face aux vents.

Malgré les mesures prises par Rio Tinto pour éviter cette situation, dont un arrêt préventif des opérations au site d’entreposage des résidus, les vents exceptionnellement forts survenus les 23 et 24 décembre, avec des pointes à plus de 100 km/h, ont entraîné la dispersion de résidus de bauxite dans certains secteurs d’Arvida , a indiqué par courriel, mardi, Simon Letendre, directeur des relations avec les médias pour le Canada et les États-Unis chez Rio Tinto.

Des résidus de bauxite se sont dispersés dans plusieurs rues du secteur d'Arvida¸. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les citoyens affectés peuvent contacter la multinationale.

Nos équipes ont déjà fait le tour du quartier et visiteront les résidences touchées dans les prochains jours , a-t-il poursuivi.

Des signalements au ministère de l'Environnement

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) confirme avoir reçu des plaintes.

Une teinte rosée est visible dans la neige et dans les fenêtres des résidences. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Deux signalements ont été reçus le 24 décembre concernant la présence de poussières rouges dans le secteur Arvida. Le Ministère s'est déplacé sur les lieux pour constater la situation. La direction régionale est à évaluer les suites qui seront données selon les constats effectués , a répondu par courriel, mercredi, la relationniste Sara Bouvelle.

Sur les fenêtres

Selon le citoyen Mishell Potvin, c'est la première fois depuis 2013 qu'une situation pareille se produit.

Ce n’est pas dramatique, c’est que ça salit. C’est un peu comme si on se trouvait dans le désert et qu’il y avait une tempête de sable. C’est sûr qu’au printemps, il faut que je nettoie tous les châssis et les tablettes de châssis où ça s’est accumulé, des endroits comme ça , a exposé l’ancien syndicaliste.

Mishell Potvin, un résident d'Arvida. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Un autre citoyen rencontré, mais qui désirait ne pas être identifié, s’est inquiété pour les enfants qui jouent dans la neige. Il se demandait si les installations de Rio Tinto sont suffisamment protégées.

Un second événement

La bauxite est amenée par bateau jusqu'à La Baie pour ensuite être transportée par train jusqu'au Complexe Jonquière. Elle est ensuite transformée en alumine, qui sert à produire de l'aluminium. L’entreprise possède un site de disposition des résidus de bauxite. Des projets pilotes sont en cours pour assécher les résidus et les réutiliser.

Il y a deux semaines à La Baie, les glaces avaient aussi une teinte rougeâtre. Photo : Radio-Canada / Pascal Girard

Un autre événement semblable était d’ailleurs survenu aux Installations portuaires de La Baie il y a deux semaines. Les vents avaient alors transporté de la poussière de bauxite sur les glaces.

Selon les informations de Roby St-Gelais