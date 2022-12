Chef du département de soins intensifs à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le Dr Mathieu Simon ne s'attendait pas à la tournure que prendrait l'année 2022. Alors qu'elle se termine, l'animateur du Téléjournal Québec Bruno Savard l'a rencontré pour faire le point sur le passé, le présent et l'avenir de notre système de santé.

Bruno Savard : J'ai l'impression que dans cette série d'entrevues-là, on met entre parenthèses les deux ou trois dernières années. Ç'a été rocambolesque dans votre secteur d'activités?

Dr Mathieu Simon : Ç'a été l'année du jour de la marmotte. On a réussi en début d'année à se dégager du joug de la COVID, pour retomber en fin d'année dans des achalandages du système des urgences, chez les enfants en particulier, à cause de virus qu'on n'avait pas vus depuis deux ou trois ans. Avec un influenza qui a été plus actif qu’il ne l'a été depuis très longtemps. On est passé de la peur et de la réponse COVID au retour de vieux ennemis qu'on connaissait bien et pour lesquels on avait peut-être cru à une victoire trop trop précoce.

Q : Est ce que les équipes sont fatiguées? Puis là, je ne parle pas de fatigue j'ai eu une grosse semaine .

R : Ça fait trois ans que l'usure s'est fait sentir. Y’en a qui en ont payé le prix sérieusement, se retirant du réseau en prenant des retraites précoces.

Q : Allez-vous tenir le coup? Je dis vous, personnellement, oui, mais les équipes?

R : On va tenir le coup. Un, parce qu'on n'a pas le choix. Et deux, parce qu'on est convaincu qu'on a une mission. Pas tenir le coup, c'est quand t'as pas de perspectives devant toi. Le réseau complet, on a une mission envers la population, la population a des attentes envers nous. Je parle continuellement avec les gens de la salle d'urgence, puis oui sont fatigués, oui, ils sont lassés de cette cette crise qui dure depuis trois ans pratiquement. Mais ils ont l'impression qu'ils ont fait la différence. Puis ça, l'impression de faire la différence, c'est un motivateur extraordinaire.

Le Dr Mathieu Simon a bon espoir que le réseau de la santé québécois tiendra bon. Photo : Radio-Canada

Q : Je pense qu'on a chaque semaine des nouvelles sur le réseau de la santé. Les manchettes qu'on va utiliser – peut-être moins chez nous, mais qu'on utilise – ça craque de partout . Vu de l'intérieur, sentez-vous que le bateau coule? Comment vous le voyez?

R : Le bateau coule pas. C'est un bateau qui est très efficace. La difficulté du système de santé, c'est d'entrer dans le bateau.

Les populations qui sont mal servies par le système de santé, c'est ceux qui n'ont pas de porte d'entrée, ceux qui n'ont pas de médecin de famille ou de médecins récurrents qui leur permettent de prévenir la détérioration de conditions qui peuvent se prévenir, se diagnostiquer plus tôt, se traiter plus tôt. Ces gens-là se retrouvent comme seule porte d'entrée connue, à la salle d'urgence.

Le système d'urgence ne peut pas tolérer ça parce que manifestement, il n’a pas la capacité de traiter tout le monde pour tous les niveaux. Le devenir du système de santé, c'est le bon patient avec le bon service, au bon moment. Alors pour certains, ça veut dire des suivis par des GMF , avec des infirmières cliniciennes qui sont tout à fait à l'aise de traiter des maladies sociétaires comme le diabète, l'obésité et l'hypertension artérielle, et à l'autre extrémité, quand ça va vraiment mal, il y a la salle d'urgence. Puis entre les deux, il y a le suivi régulier que peut faire un groupe de médecine familiale sous quelque forme que ce soit.

On réalise que la salle d'urgence, c'est le canari dans la mine. C'est à dire que quand la salle d'urgence déborde, c'est qu'en amont, les patients qui s'y présentent, ont pas de ressources alternatives pour s'y présenter, il faut travailler là-dessus. En aval, on peut faire mieux sur les étages d'hospitalisation pour mieux gérer la capacité de prendre des patients dans nos lits.

Les dernières années ont mis à rude épreuve les nerfs des employés du réseau de la santé (archives) Photo : Gracieuseté : CHU de Québec

Q : On a l'impression que le réseau de la santé est en perpétuelle réforme, à la recherche de la réforme qui sera efficace. Ce sera laquelle, la réforme efficace?

R : C’est simple. Il faut casser des habitudes. Il faut dire aux gens qu'on peut travailler autrement et je pense qu'encore une fois, la crise de la COVID a créé un engouement pour cette réflexion-là, dans la population comme on l'a jamais vu avant. Le problème, c'est effectivement que les gens essaient de se distinguer d'un mandat à l'autre. La santé, c'est un enjeu qui est sociétaire. Qui ne devrait pas obéir aux règles de se renouveler aux quatre ans, comme plusieurs autres enjeux. Puis donc, quand vous regardez ça, les partis qu'on élit, les personnes qu'on met en place, ils sont là pour réaliser le souhait de la majorité de la population.

Q: On s'enligne dans probablement un mandat et demi avec le même ministre de la santé. On ne voit pas, dans un horizon prévisible, qu'il y aura de changements. M. Dubé semble bien en poste. Est ce que ça, ça donne au moins une stabilité? Pour dire : Bon, c'est lui, son plan, il est ainsi, puis on va par là . Est-ce que pour les gens à l'intérieur, ça dit qu’au moins, on a une boussole, on a une direction?

R : Je suis très heureux que ce soit pas un médecin qui soit en charge du ministère, parce que je pense que le réseau a besoin d'une poudre de tout le monde, y compris les médecins. Mais le fait que ce soit quelqu'un qui vient plutôt du monde des affaires, du monde de la comptabilité, ça permet de faire ce qu'il faut faire. Le réseau de la santé a besoin d'administrateurs. Des gens qui sont capables de dire : Est-ce que cette attitude-là, cette pratique-là j'en ai pour mon argent? Il faut un interlocuteur qui est neutre et qui est axé sur l'efficacité, puis la direction.

Christian Dubé est ministre de la Santé depuis juin 2020. Photo : La Presse canadienne / FRANCIS VACHON

Q : Qu'est-ce que la région de Québec doit avoir comme résolution pour 2023?

R : Y’a plusieurs résolutions que je voudrais qu'on prenne et puis elles s'inscrivent toutes dans le développement durable. Puis en santé, le développement durable, quant à moi, c'est d'arrêter – je vais paraphraser [John F.] Kennedy – d'arrêter de se demander ce que le système de santé peut faire pour toi, mais te demander ce que tu peux faire pour le système de santé.

Je pense que la population doit comprendre que plus ils vont prendre des bonnes habitudes de vie, arrêter de fumer, faire de l'exercice, se renseigner sur la santé, faire de la prévention, plus ils vont être en santé. Secondairement, ils auront moins besoin de l'urgence, puis du reste du réseau. Et l'objectif étant pas de protéger le réseau, l'objectif étant d'avoir une population en santé, éduquée sur sa condition et qui fait des bons choix de vie, facilités par des exemples qu'on trouvera dans la société.

Puis, développer une culture de santé et non pas une culture de maladie à Québec.